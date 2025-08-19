В компании «Армос» введен в эксплуатацию новый производственный корпус
В компании «Армос» введен в эксплуатацию новый производственный корпус. Инвестиционный проект по расширению действующего производства был реализован с помощью займа Фонда развития промышленности и льготного кредитования. Общий объем инвестиций составил более 200 миллионов рублей.
В новом цехе выпускают матрасы и мягкий текстиль. В настоящее время завершается монтаж и запуск оборудования, на некоторых участках уже начат производственный процесс. В результате реализации проекта объем выпуска продукции будет расти на 15-20% ежегодно. Это также позволит создать дополнительно порядка 30-40 новых рабочих мест.
Объем поддержки федерального Фонда развития промышленности составил 100 млн рублей. Помимо расширения производства, компания активно развивает онлайн-каналы сбыта, которые демонстрируют стабильный рост на протяжении последних трех лет, сообщается на сайте Правительства Ивановской области.
Компания «Армос», основанная в 2004 году, специализируется на производстве товаров для сна. Ее продукция включает матрасы, подушки, одеяла и мягкую мебель. На предприятии работают свыше 200 человек. В группу компаний также входят производства пружинных блоков и прядильно-ткацкое предприятие.
