Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
2 дня назад 197
Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

В компании «Армос» введен в эксплуатацию новый производственный корпус

 © ivanovoobl.ru

В компании «Армос» введен в эксплуатацию новый производственный корпус. Инвестиционный проект по расширению действующего производства был реализован с помощью займа Фонда развития промышленности и льготного кредитования. Общий объем инвестиций составил более 200 миллионов рублей.

В новом цехе выпускают матрасы и мягкий текстиль. В настоящее время завершается монтаж и запуск оборудования, на некоторых участках уже начат производственный процесс. В результате реализации проекта объем выпуска продукции будет расти на 15-20% ежегодно. Это также позволит создать дополнительно порядка 30-40 новых рабочих мест.

Объем поддержки федерального Фонда развития промышленности составил 100 млн рублей. Помимо расширения производства, компания активно развивает онлайн-каналы сбыта, которые демонстрируют стабильный рост на протяжении последних трех лет, сообщается на сайте Правительства Ивановской области.

Компания «Армос», основанная в 2004 году, специализируется на производстве товаров для сна. Ее продукция включает матрасы, подушки, одеяла и мягкую мебель. На предприятии работают свыше 200 человек. В группу компаний также входят производства пружинных блоков и прядильно-ткацкое предприятие.
Источник: ivanovoobl.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    19.08.2518:16:02

    Большой плюс!!! Здоровый хороший сон критически важен для здоровья людей.

    #1304864