Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
2 дня назад 333
Великоросс Модернизация

На «Амурстали» заработал новый участок по восстановлению электродов

 © t.me

На «Амурстали» организован и уже успешно работает новый участок по восстановлению электродов.

Ранее электроды восстанавливали в здании кузнечного участка. Он находился на значительном удалении от ЭСПЦ, поэтому задействовали технику, чтобы доставить электроды к месту ремонта и после вернуть снова в цех.

Сейчас необходимость транспортировки отпала: электроды восстанавливают в непосредственной близости от места их использования.

На новом участке есть все необходимое оборудование, его оснастили системой вытяжной вентиляции для эффективного удаления графитовой пыли, которая образуется в процессе механической обработки.

Электроды — дорогостоящее оборудование, используются в процессе плавления металла. Продлить срок их службы — значит, снизить издержки производства.

Запуск участка на новом месте позволил сократить время на восстановление электродов и снизить транспортные издержки .
Источник: t.me

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Kolyda Kolyda
    20.08.2510:45:35

    Жив курилка! Очень рад сообщению про «Амурсталь». Я на этом предприятии много раз работал в командировках на наладке вновь вводимого оборудования. Первый раз в 69 году, пускали тогда УНРС (Установку непрерывной разливки стали), а потом чего только не налаживали — электросталеплавильные печи, цех гнутого профиля, установку литья заготовок, немецкий мелкосортный прокатный стан… всего уже и не упомнишь. В девяностые годы завод «пошел по рукам» — сменилась куча хозяев, завод банкротили, грабили. Думал что всё, пошел на слом. Но нет! Жив курилка! Работает и похоже развивается. Удачи вам металлурги Комсомольска на Амуре!

    #1304883
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.08.2518:28:42

      Извиняюсь!

      По ошибке поставил Вам минус — а пост хороший очень!!!

      #1304909