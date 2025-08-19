На «Амурстали» заработал новый участок по восстановлению электродов

© t.me

На «Амурстали» организован и уже успешно работает новый участок по восстановлению электродов.

Ранее электроды восстанавливали в здании кузнечного участка. Он находился на значительном удалении от ЭСПЦ, поэтому задействовали технику, чтобы доставить электроды к месту ремонта и после вернуть снова в цех.

Сейчас необходимость транспортировки отпала: электроды восстанавливают в непосредственной близости от места их использования.

На новом участке есть все необходимое оборудование, его оснастили системой вытяжной вентиляции для эффективного удаления графитовой пыли, которая образуется в процессе механической обработки.

Электроды — дорогостоящее оборудование, используются в процессе плавления металла. Продлить срок их службы — значит, снизить издержки производства.

Запуск участка на новом месте позволил сократить время на восстановление электродов и снизить транспортные издержки .