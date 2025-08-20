Миллион тонн за десять лет: завод «Хиагды» вышел на важный рубеж⁠⁠

© atommedia.online

В августе завод по производству серной кислоты, входящий в состав АО «Хиагда» (Горнорудный дивизион Росатома), достиг значимого рубежа — с момента запуска здесь выпустили миллионную тонну реагента. Серная кислота критически важна для извлечения урана из руды.

Предприятие в Эвенкийском районе Бурятии работает уже десять лет, бесперебойно обеспечивая потребности уранодобывающего производства. Создание собственного производства серной кислоты позволило значительно снизить зависимость от внешних поставщиков и повысить надежность всего технологического цикла.

Как отмечают на предприятии, собственная инфраструктура вносит вклад и в улучшение экологической обстановки в регионе. Производство кислоты непосредственно на месте добычи урана сокращает необходимость в ее масштабных перевозках. Это, в свою очередь, снижает углеродный след от транспортировки и минимизирует риски аварий при перевозке опасных веществ, сообщили в Росатом.

При этом чистая серная кислота не покидает территорию завода. Для технологического процесса используется ее слабоконцентрированный раствор, который не представляет существенной опасности для окружающей среды.