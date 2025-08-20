Подпишись
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

Агрохолдинг «Чистополье» открыл завод по переработке картофеля в Татарстане

В Чистопольском районе Татарстана открылся новый завод по переработке и консервированию картофеля под названием «Чисто Фри».

Завод планирует перерабатывать 36 тыс. тонн картофеля в год и выпускать 18 тыс. тонн готовой продукции. Это важный шаг для региона, который занимает второе место в России по производству картофеля.
  • Kolyda Kolyda
    20.08.2522:54:41

    Фотография замечательная! Всё как в известной русской присказке — «Бабы косят, бабы пашут, мужики учет ведут!» На переднем плане женщины руками отделяют гнилой картофель, а на заднем — группа чистеньких мужичков присматриваются — «А что тут ещё не прихватезировано???».

    И это в 2025 году! Мне где-то в конце восьмидесятых довелось налаживать отечественную автоматическую линию, на еще редких тогда микропроцессорах, сортировки картофеля. Неужели за почти полвека не избавились от ручного женского труда в современных хранилищах?

    • Нет аватара Azimut99
      21.08.2507:13:28

      Картофель немытый, поэтому автоматика может давать ложные сигналы.

      • Kolyda Kolyda
        21.08.2508:39:02

        Картофель немытый, поэтому автоматика может давать ложные сигналы.

        А помыть, высушить и потом на фотосепаратор направить? Вы как раз про такое и пишете в своем следующем посте. За свои долгие годы работы в наладочной организации приходилось работать на всевозможных хранилищах. Климатические установки, и агрегаты озонирования воздушной среды, различные транспортеры, сепараторы — чего там только не бывает. А ещё вспоминается как в советские годы, по разнарядке партийных (КПСС) органов, привлекали школьников, учащихся техникумов и ВУЗОв, работников различны предприятий к трудовой повинности на разных сельхозработах — уборка/сортировка картофеля (огурцов/помидоров/капусты и пр.), покосы и т. п. Поэтому фотография в сообщении так возмутила меня.

    • Нет аватара Siver63
      21.08.2512:41:48

      а на заднем — группа чистеньких мужичков присматриваются — «А что тут ещё не прихватезировано???».

      Группа мужиков — это руководство и администрация, обычный состав при открытии нового участка, цеха и т. д.

      Женщины на переднем плане и 2 мешка картошки на ленте — это массовка и антураж не период открытия.

      Как все будет реально организовано и технически оснащено надо смотреть месяца через 2.

  • Нет аватара Azimut99
    21.08.2507:12:47

    В своё время читал, как устроено в США. Там по каналу-желобу с водой картофель транспортируется к месту переработки, одновременно картофель трётся друг о друга, самостоятельно моется в желобе и поступает чистеньким. Отфильтрованная земля собирается, высушивается и возвращается на поля.

