1 день назад 281 — оцените публикацию — Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома Агрохолдинг «Чистополье» открыл завод по переработке картофеля в Татарстане © realnoevremya.ru В Чистопольском районе Татарстана открылся новый завод по переработке и консервированию картофеля под названием «Чисто Фри». Завод планирует перерабатывать 36 тыс. тонн картофеля в год и выпускать 18 тыс. тонн готовой продукции. Это важный шаг для региона, который занимает второе место в России по производству картофеля. Источник: realnoevremya.ru

