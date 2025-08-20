Агрохолдинг «Чистополье» открыл завод по переработке картофеля в Татарстане
В Чистопольском районе Татарстана открылся новый завод по переработке и консервированию картофеля под названием «Чисто Фри».
Завод планирует перерабатывать 36 тыс. тонн картофеля в год и выпускать 18 тыс. тонн готовой продукции. Это важный шаг для региона, который занимает второе место в России по производству картофеля.
