УАЗ модернизировал производство мостов для своих внедорожников
В механосборочном производстве запущено новое современное оборудование для обработки картеров мостов «Спайсер», сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Это повысит качество картеров для последующей механической обработки.
«Система ЧПУ упрощает настройку инструмента и автоматизирует процесс, позволяя выполнять до 70 циклов обработки за смену. Два быстросменных палета обеспечивают максимальную эффективность, сокращая трудозатраты и увеличивая объем выпускаемых деталей», — сообщает пресс-служба.
До этого УАЗ модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».
На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.
Также УАЗ по-новому окрашивает кузова своих автомобилей.
Речь идет о внедрении высокотехнологичных роботов, которые оптимально распределяют грунт по всей поверхности кузова в два слоя. Равномерное нанесение базового состава обеспечивает в итоге высокое качество и долговечность ЛКП автомобиля.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ульяновский автозавод начал производство модернизированных моделей «П...ботает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
- Ключи от пятидесяти внедорожников «УАЗ Патриот» были вруче...редовую более 1500 автомобилей пройдет в 2023 — 2024 годах.
- Ульяновский автозавод продолжает совершенствовать свои автомобили. Очередны...bsp;конечном счёте повысив долговечность и надёжность редуктора моста.
Поделись позитивом в своих соцсетях