УАЗ модернизировал производство мостов для своих внедорожников

В механосборочном производстве запущено новое современное оборудование для обработки картеров мостов «Спайсер», сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Это повысит качество картеров для последующей механической обработки.

«Система ЧПУ упрощает настройку инструмента и автоматизирует процесс, позволяя выполнять до 70 циклов обработки за смену. Два быстросменных палета обеспечивают максимальную эффективность, сокращая трудозатраты и увеличивая объем выпускаемых деталей», — сообщает пресс-служба.

До этого УАЗ модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.

Также УАЗ по-новому окрашивает кузова своих автомобилей.

Речь идет о внедрении высокотехнологичных роботов, которые оптимально распределяют грунт по всей поверхности кузова в два слоя. Равномерное нанесение базового состава обеспечивает в итоге высокое качество и долговечность ЛКП автомобиля.