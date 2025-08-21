Компания «Призма» начала поставки автомобильных зеркал для Lada Iskra

© frprf.ru

Компания «Призма» начала поставки наружных и салонных автомобильных зеркал для Lada Iskra. Для этого предприятие в Димитровграде Ульяновской области модернизировало производство.

Общие инвестиции в обновление составили около 38 млн рублей. Из них в виде льготного займа по совместной федерально-региональной программе «Комплектующие изделия » 15,4 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 6,6 млн рублей — ульяновский Фонд финансирования промышленности и предпринимательства.

С привлечением льготного финансирования компания приобрела и встроила в линию по производству зеркальных элементов высокопроизводительный участок лазерной резки. На новом оборудовании зеркало получается без дефектов, микросколов и микротрещин. Отказ от операций механической резки и ручного скола позволил снизить привычный при работе со стеклом производственный брак на этих операциях в 6 раз — до 5%.

«Займы Фонда развития промышленности — это доступные инвестиции и своеобразный „трамплин“ для развития производственного бизнеса. Приобретенное на эти средства новейшее технологическое оборудование помогло сделать нашу продукцию более качественной, доступной и конкурентоспособной, и приблизило к мировым стандартам», — рассказала директор ООО «Призма» Татьяна Филимонова.

Конструкторы предприятия создали современные недорогие эргономичные зеркала с обогревом, электроприводом, улучшенными обзорностью, дизайном и виброустойчивостью. При необходимости в него без дополнительных изменений конструкции можно интегрировать камеру, датчик слепых зон, подсветку и другое оборудование.

В зеркальных элементах могут применяться различные по форме и характеристикам зеркала: плоские, сферические (изогнутые по радиусу) или асферические (с переменной кривизной). При этом сами зеркала могут иметь поверхность без обработки или с нейтральным либо цветным антибликовым покрытием. Современные автомобили чаще оснащаются асферическими зеркальными элементами с нейтральным или голубым антибликовым покрытием.

Ранее предприятие получило заем в размере 76 млн рублей и начало серийный выпуск бюджетных эргономичных зеркал с электроскладыванием, обогревом, датчиком температуры, электроприводом регулировки зеркального элемента, боковым указателем поворота с применением световода, улучшенным обзором и современным дизайном. Унифицированная конструкция позволяет устанавливать их на автомобили всего модельного ряда «АвтоВАЗа», внося декоративные изменения в зависимости от модели.