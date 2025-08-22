В Ярославской области стартовало строительство молочно-товарного комплекса на 4 тысячи голов КРС

© yarreg.ru

В селе Шурскол Ростовского округа началось строительство нового молочно-товарного комплекса на 4 тысячи голов крупного рогатого скота.

Проект стоимостью 3,8 млрд рублей реализует «Красный маяк», одно из ведущих сельхозпредприятий региона.

Предприятие входит в топ-30 крупнейших производителей молока в России и демонстрирует уверенный рост.

Завершение работ запланировано на конец 2026 года, а выход комплекса на полную мощность — к 2028 году.

Ввод новой фермы позволит увеличить производство молока на 52 тысячи тонн.

Проект предусматривает создание современного комплекса с передовыми технологиями. Он будет состоять из нескольких зданий: коровника, доильно-молочного блока с переходной галереей, бытового здания, навозоприемника, силосных траншей, площадок для компоста, двух газопоршневых электростанций, трансформаторной подстанции и распределительного устройства.

Ожидается, что ввод новой фермы позволит увеличить производство молока на 52 тысячи тонн.

— Это уже третий наш совместный с Россельхозбанком проект, — отметил генеральный директор ООО «Красный маяк» Василий Финогеев. — Уже организованы работы нулевого цикла, которые включают в себя заливку фундаментов, прокладку инженерных коммуникаций. Полным ходом идет монтаж железобетонных колонн, до конца этого года планируется начать монтаж доильно-молочного блока.

В 2017 году компания успешно реализовала проект по строительству молочно-товарной фермы на 2 тысячи голов, а к 2022 году запущен молочно-товарный комплекс на 3600 голов крупного рогатого скота. После реализации трех проектов в Ростовском округе общая сумма инвестиций в предприятие превысит 10 млрд рублей.

Предприятие постоянно расширяет мощности и улучшает качество продукции. Основное направление его деятельности — промышленное производство молока, картофеля, овощей и салатов. За первые шесть месяцев произведено почти 40 тысяч тонн молока.

Предприятие является племенным заводом по разведению голштинской породы и племенным репродуктором по ярославской породе крупного рогатого скота, обеспечивая высокое качество и генетический потенциал своих животных.

© yarreg.ru

© yarreg.ru