В Свердловской области стартовало строительство новой золотоизвлекательной фабрики

22 августа в Свердловской области дан старт строительству новой золотоизвлекательной фабрики «Салдинской золоторудной компании». Это самый крупный за всю историю региона проект по переработке золота.

В 2029 году рядом с Нижней Салдой появится современная золотоизвлекательная фабрика, которая будет перерабатывать 3 миллиона тонн руды в год в целях производства 4,5 тонн золота. ️

Для доставки руды к предприятию будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 миллиона тонн в год. Собственный парк из 250 вагонов позволит «Полиметаллу» автономно управлять перевозкой руды и гарантирует стабильность поставок.

Инвестиции в проект составят свыше 45 миллиардов рублей. Будет создано более 1,5 тысяч рабочих мест, обеспечена достойная заработная плата. Во время стройки будут задействованы около тысячи работников.

Сейчас в Нижней Салде строится вахтовый городок на 500 мест для будущих работников фабрики.