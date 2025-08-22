В Свердловской области стартовало строительство новой золотоизвлекательной фабрики
22 августа в Свердловской области дан старт строительству новой золотоизвлекательной фабрики «Салдинской золоторудной компании». Это самый крупный за всю историю региона проект по переработке золота.
В 2029 году рядом с Нижней Салдой появится современная золотоизвлекательная фабрика, которая будет перерабатывать 3 миллиона тонн руды в год в целях производства 4,5 тонн золота. ️
Для доставки руды к предприятию будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 миллиона тонн в год. Собственный парк из 250 вагонов позволит «Полиметаллу» автономно управлять перевозкой руды и гарантирует стабильность поставок.
Инвестиции в проект составят свыше 45 миллиардов рублей. Будет создано более 1,5 тысяч рабочих мест, обеспечена достойная заработная плата. Во время стройки будут задействованы около тысячи работников.
Сейчас в Нижней Салде строится вахтовый городок на 500 мест для будущих работников фабрики.
