Магистральный тепловоз 2ТЭ35А. Новые Су-34 для Минобороны. Антидрон «Циклоп»

Канал Mashnews представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете о создании полностью отечественного магистрального тепловоза 2ТЭ35А, о версии для такси электромобиля «Атом», о ходе строительства ядерно-энергетического комплекса IV поколения с реактором БРЕСТ-ОД-300, о поставке Минобороны России новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и других новостях промышленности.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:05 — поставка ОАК Минобороны России новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

00:55 — строительство ядерно-энергетического комплекса IV поколения с реактором БРЕСТ-ОД-300

01:40 — использование роботов на чистке турбины энергоблока Курской АЭС

02:23 — поставка холдингом «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех партии многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» Минобороны России

03:10 — новейшие автоматы АК-15К (укороченный) и АК-15СК (малогабаритный) от концерн «Калашников»

04:01 — версия для такси электромобиля «Атом»

04:40 — новый полностью отечественный магистральный двухсекционный тепловоз 2ТЭ35А

06:04 — видеокомплекс удалённого старта или дрон-перехватчик «Циклоп»

06:35 — новый электробус «Синара-6253»

07:12 — организация полного цикла производства двигателей на предприятии ОДК ПК «Салют»
