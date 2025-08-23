Магистральный тепловоз 2ТЭ35А. Новые Су-34 для Минобороны. Антидрон «Циклоп»

Канал Mashnews представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете о создании полностью отечественного магистрального тепловоза 2ТЭ35А, о версии для такси электромобиля «Атом», о ходе строительства ядерно-энергетического комплекса IV поколения с реактором БРЕСТ-ОД-300, о поставке Минобороны России новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и других новостях промышленности.
В этом выпуске:
00:00 — вступление
00:05 — поставка ОАК Минобороны России новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
00:55 — строительство ядерно-энергетического комплекса IV поколения с реактором БРЕСТ-ОД-300
01:40 — использование роботов на чистке турбины энергоблока Курской АЭС
02:23 — поставка холдингом «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех партии многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» Минобороны России
03:10 — новейшие автоматы АК-15К (укороченный) и АК-15СК (малогабаритный) от концерн «Калашников»
04:01 — версия для такси электромобиля «Атом»
04:40 — новый полностью отечественный магистральный двухсекционный тепловоз 2ТЭ35А
06:04 — видеокомплекс удалённого старта или дрон-перехватчик «Циклоп»
06:35 — новый электробус «Синара-6253»
07:12 — организация полного цикла производства двигателей на предприятии ОДК ПК «Салют»
