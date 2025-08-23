Подпишись
вчера 44
mashnews Видеоблог

Российский монстр бездорожья — ТМ-140. Испытан в экстремальных условиях

Наверно не будет преувеличением сказать, что любой автовладелец мечтает сесть в машину и доехать из точки, А в точку Б независимо от наличия или отсутствия дорог. И сегодня мы расскажем о такой машине, которая, без дураков, справляется с извечной российской проблемой — дорогами…

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:25 — информация о ТТХ вездехода ТМ-140

01:45 — комментарий представителя холдинга «Высокоточные комплексы»

02:30 — информация о возможностях вездехода ТМ-140

03:50 — комментарий представителя холдинга «Высокоточные комплексы»

04:22 — информация о возможностях вездехода ТМ-140
Источник: rutube.ru

