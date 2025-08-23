вчера 44 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог Российский монстр бездорожья — ТМ-140. Испытан в экстремальных условиях Наверно не будет преувеличением сказать, что любой автовладелец мечтает сесть в машину и доехать из точки, А в точку Б независимо от наличия или отсутствия дорог. И сегодня мы расскажем о такой машине, которая, без дураков, справляется с извечной российской проблемой — дорогами… В этом выпуске: 00:00 — вступление 00:25 — информация о ТТХ вездехода ТМ-140 01:45 — комментарий представителя холдинга «Высокоточные комплексы» 02:30 — информация о возможностях вездехода ТМ-140 03:50 — комментарий представителя холдинга «Высокоточные комплексы» 04:22 — информация о возможностях вездехода ТМ-140 Источник: rutube.ru

