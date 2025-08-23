вчера 73 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог Создан «вечный» двигатель НТ-1000 на эффекте Холла для орбитальных и межпланетных перелетов Двигатель НТ-1000 практически с неограниченным ресурсом и большой тягой для орбитальных маневров и спутниковых группировок разработали в Московском авиационном институте. Что ждут от инновационного агрегата, работающего на эффекте Холла — подробнее в сюжете Машньюс В этом выпуске: 0:00 — Вступление (Инновационный НТ-1000 разработали в МАИ) 0:17 — Преимущества нового двигателя работающего на эффекте Холла 0:55 — Принцип работы нового НТ-1000 1:45 — НТ-1000 — решение для многоспутниковых группировок связи и межпланетных зондов 2:24 — Об испытаниях и серийном выпуске 3:03 — Новое космическое топливо от ученых Томского политехнического университета Источник: rutube.ru

