«Летучий голландец» с ИИ на базе ЗРПК «Панцирь» уничтожает дроны

В России разработана система ПВО «Летучий голландец», которая работает без дежурных расчетов и управляется искусственным интеллектом. Сейчас «Голландец» проходит испытания. Основная цель — уничтожение дронов противника. Подробнее — в сюжете Машньюс
В этом выпуске:
0:00 — Вступление ( «Летучий голландец» проходит испытания)
0:17 — ОСпН «Кочевник» — создатель системы ПВО «Летучий голландец»
0:47 — О новом лазерном комплексе от ОСпН «Кочевник»
1:22 — Об испытаниях «Летучего голландца» на базе ЗРПК «Панцирь»
1:38 — О модификации ЗРПК «Панцирь» в 2024 году
2:05 — Работа искусственного интеллекта в прототипе ПВО «Летучий голландец» 2:56 — Мнение экспертов о «Летучем голландце»
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
- «Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая а... сможет ли она стать преимуществом в борьбе за Арктику?
- 10 новых заводов и модернизированных производств России. «Нижнек...новом деревообрабатывающем производстве в Кургане.В этом выпуске:
Поделись позитивом в своих соцсетях
23.08.2512:35:14