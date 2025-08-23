сегодня 58 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог «Летучий голландец» с ИИ на базе ЗРПК «Панцирь» уничтожает дроны В России разработана система ПВО «Летучий голландец», которая работает без дежурных расчетов и управляется искусственным интеллектом. Сейчас «Голландец» проходит испытания. Основная цель — уничтожение дронов противника. Подробнее — в сюжете Машньюс В этом выпуске: 0:00 — Вступление ( «Летучий голландец» проходит испытания) 0:17 — ОСпН «Кочевник» — создатель системы ПВО «Летучий голландец» 0:47 — О новом лазерном комплексе от ОСпН «Кочевник» 1:22 — Об испытаниях «Летучего голландца» на базе ЗРПК «Панцирь» 1:38 — О модификации ЗРПК «Панцирь» в 2024 году 2:05 — Работа искусственного интеллекта в прототипе ПВО «Летучий голландец» 2:56 — Мнение экспертов о «Летучем голландце» Источник: rutube.ru

