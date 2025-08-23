Подпишись
«Летучий голландец» с ИИ на базе ЗРПК «Панцирь» уничтожает дроны

В России разработана система ПВО «Летучий голландец», которая работает без дежурных расчетов и управляется искусственным интеллектом. Сейчас «Голландец» проходит испытания. Основная цель — уничтожение дронов противника. Подробнее — в сюжете Машньюс

В этом выпуске:

0:00 — Вступление ( «Летучий голландец» проходит испытания)

0:17 — ОСпН «Кочевник» — создатель системы ПВО «Летучий голландец»

0:47 — О новом лазерном комплексе от ОСпН «Кочевник»

1:22 — Об испытаниях «Летучего голландца» на базе ЗРПК «Панцирь»

1:38 — О модификации ЗРПК «Панцирь» в 2024 году

2:05 — Работа искусственного интеллекта в прототипе ПВО «Летучий голландец» 2:56 — Мнение экспертов о «Летучем голландце»
Источник: rutube.ru

  • Badassgoliath Badassgoliath
    23.08.2512:35:14

    Ну то, что лазер китайский — тут и предполагать нечего.

    Только надо бы ещё уточнить, что это были лишь испытания такого типа устройств на предмет их действительной эффективности. Логично взять существующий аппарат и проверить его.

    После просмотра того видео могу сказать, что результаты достаточно скромные. Даже небольшой БПЛА приходится долго «светить», чтобы повредить. Эффектное прожигание листов металла не должно вводить в заблуждение. Листы стоят неподвижно (что даёт возможность идеально на них сфокусировать луч) и их не охлаждает набегающий воздух. К тому же они рядом.

    БПЛА же находится в нескольких километрах, на постоянно изменяющейся дистанции. И это ещё небольшие аппараты, не имеющие никакой защиты. И дистанция по меркам ПВО близкая.

    Не, пока что боевые лазеры останутся в фантастике.

    Впрочем, военным виднее, у них информации больше, чем в коротком ролике. Если будет сочтено, что лазеры эффективны, то стоит ожидать своих разработок в короткие сроки.

    Конечно, уже есть «Пересвет», но он не мобильный и больше против оптики низкоорбитальных спутников. Анти БПЛА лазер должен быть мобильным и относительно небольшим, чтобы помещаться хотя бы на грузовике. И при этом настолько мощным, чтобы уничтожать БПЛА в пяти-семи км в пределах одной-двух секунд. Иначе нет смысла огород городить.

    Отредактировано: Badassgoliath~12:53 23.08.25
    #1305042