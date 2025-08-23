Подпишись
Самый вооруженный крейсер в мире «Адмирал Нахимов». Новые Су-35С и Ка-52 «Аллигатор»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в Белое море на испытания после 26 лет ремонта. Российский авиационный полк получил новую партию вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Автозавод «Москвич» может выпустить новый кроссовер на базе британско-китайской марки MG. Главные промышленные новости недели — в обзоре Машньюс

В этом выпуске:

0:00 — Вступление

0:06 — Самый вооруженный крейсер в мире «Адмирал Нахимов» вышел на испытания

1:00 — «Пермская судоверфь» приступит к сборке электросудна «Байкал» в декабре 2025 года

1:43 — Очередная партия истребителей Су-35С

2:12 — Опытный МС-21 провел в воздухе более 70 часов

2:48 — Российская авиация получила новые вертолеты Ка-52 «Аллигатор»

3:21 — «Ростех» импортозаместил компоненты для авиационных станков

3:56 — «Москвич» соберут на базе MG

4:46 — 600 газомоторных тягачей от КАМАЗа

5:18 — Искусственный интеллект «Алросы» будет искать алмазы
Источник: rutube.ru

