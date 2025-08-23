сегодня 35 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог Самый вооруженный крейсер в мире «Адмирал Нахимов». Новые Су-35С и Ка-52 «Аллигатор» Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в Белое море на испытания после 26 лет ремонта. Российский авиационный полк получил новую партию вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Автозавод «Москвич» может выпустить новый кроссовер на базе британско-китайской марки MG. Главные промышленные новости недели — в обзоре Машньюс В этом выпуске: 0:00 — Вступление 0:06 — Самый вооруженный крейсер в мире «Адмирал Нахимов» вышел на испытания 1:00 — «Пермская судоверфь» приступит к сборке электросудна «Байкал» в декабре 2025 года 1:43 — Очередная партия истребителей Су-35С 2:12 — Опытный МС-21 провел в воздухе более 70 часов 2:48 — Российская авиация получила новые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» 3:21 — «Ростех» импортозаместил компоненты для авиационных станков 3:56 — «Москвич» соберут на базе MG 4:46 — 600 газомоторных тягачей от КАМАЗа 5:18 — Искусственный интеллект «Алросы» будет искать алмазы Источник: rutube.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈