Российские регионы продолжают получать новые школьные автобусы. Обзор

© runews24.ru

В преддверии нового учебного года в российские школы были поставлены новые школьные автобусы.

22 августа 2025 года школьный автопарк Мордовии пополнили 30 новых школьных автобусов, на закупку которых было выделено более 96 миллионов рублей.

© volganet.net

22 августа школам Волгоградской области был передан 21 школьный автобус.

На данный момент в Волгоградской области школьный автопарк обновлен 646 новыми машинами, а до конца 2025 года предполагается полное обновление школьного автопарка региона.

© ti71.ru

В середине августа 2025 года 57 образовательных учреждений Тульской области получил 61 новый школьный автобус. Всего с 2016 года автопарк школьных автобусов области пополнили 445 единиц специализированных транспортных средств .

© edu.ru

22 августа 2025 года в сельские школы Республики Алтай по президентской программе поступили 17 новых школьных автобусов. Всего за два года школы республики получили 43 новые машины.

© static.mk.ru

Во второй половине августа 2025 года школам Рязанской области в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» были переданы 42 новых школьных автобуса. Машины пополнили автопарк школьных автобусов, в который за последние три года поступило 250 машин.

С 21 августа 2025 года автопарк школьных автобусов Архангельской области, состоящий из более 300 машин, стали поступать новые школьные автобусы марок ПАЗ, НАЗ и КАВЗ. Всего до конца августа поступит 45 новых машин.

22 августа школам муниципальных округов Чувашской Республики были переданы 39 новых автобусов, которые пополнили автопарк школьных автобусов республики состоящий из 407 специальных машин .

