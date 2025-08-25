«Мираторг» вложил 6,7 млрд рублей в создание российской системы семеноводства

© miratorg.ru

Агрохолдинг «Мираторг» за шесть лет инвестировал более 6,7 млрд рублей в создание в России полноценной системы селекции и семеноводства. Как было заявлено на форуме «Русское поле», цель проекта — укрепление продовольственной безопасности и обеспечение отечественных аграриев качественными семенами.

Для этого компания построила с нуля сеть семенных заводов в разных регионах страны. В Орловской области работает завод по производству семян многолетних трав, в Курской — предприятие по семенам зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был запущен завод по семенам гибридов кукурузы и начат проект по семеноводству картофеля в Калининграде. В текущем году планируется завершить строительство комплекса по семенному картофелю в Орловской области.

В результате этой работы «Мираторг» ежегодно производит десятки тысяч тонн элитных семян. Компания уже зарегистрировала четыре собственных гибрида кукурузы российской селекции, а к 2030 году планирует расширить портфель до 20 гибридов, сообщили в Мираторг.

«Для „Мираторга“ развитие отечественной селекции - этостратегическая задача, ключевой фактор продовольственной безопасности.Мы доказали, что можем не только использовать, но и создаватьконкурентоспособные российские сорта и гибриды. Наши инвестиции винфраструктуру, масштабы производства и четкий запрос как заказчика — этопрочная основа для углубления кооперации с наукой. Наша общая цель -полное импортозамещение по семенному материалу и выход на экспортроссийских семян», — подчеркнул Александр Никитин.

Важной частью стратегии стало партнерство с ведущими научными институтами страны. Совместная работа направлена на создание конкурентоспособных отечественных сортов, отвечающих конкретным запросам агробизнеса — от высокой зимостойкости у люцерны до специализированных гибридов кукурузы.