В Подмосковье запустили производство отечественных наушников «Молот»

Компания «Урал», производитель автомобильной и портативной акустики, запустила производство новых наушников «Молот». Разработка продукта велась более трёх лет.

Производство организовано на площадке инновационного кластера «Гагарин Урал Завод» в подмосковных Мытищах. До конца этого года планируется выпустить более 5000 экземпляров наушников, а в 2026 году объёмы производства будут значительно увеличены.

Как отмечают в компании, «Молот» позиционируется как продукт с мощным басом и объёмным звуком. Управление устройством сделано максимально простым для пользователя. В ближайшее время также будет представлено фирменное приложение «УралМир», которое объединит все продукты компании в единую экосистему.