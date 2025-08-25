В Подмосковье запустили производство отечественных наушников «Молот»
Компания «Урал», производитель автомобильной и портативной акустики, запустила производство новых наушников «Молот». Разработка продукта велась более трёх лет.
Производство организовано на площадке инновационного кластера «Гагарин Урал Завод» в подмосковных Мытищах. До конца этого года планируется выпустить более 5000 экземпляров наушников, а в 2026 году объёмы производства будут значительно увеличены.
Как отмечают в компании, «Молот» позиционируется как продукт с мощным басом и объёмным звуком. Управление устройством сделано максимально простым для пользователя. В ближайшее время также будет представлено фирменное приложение «УралМир», которое объединит все продукты компании в единую экосистему.
«В Евангелии сказано: „Кто имеет уши, да слышит“. Мы хотим, чтобы нашапродукция помогала каждому слышать только доброе и светлое, чтобы онапомогала жить и сохранять чистоту восприятия в нашем непростом ишумном мире.» — комментирует основатель группы компаний «Урал» ЮрийЛогинов.
