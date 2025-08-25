В России создали самый мощный сельскохозяйственный трактор
Российский производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» представил самый мощный отечественный трактор для сельскохозяйственных работ. Новая модель Ростсельмаш 3580 развивает мощность 580 лошадиных сил.
Трактор полностью разработан и собран на основе российских технологий. Особенностью машины стала первая отечественная полностью автоматическая трансмиссия типа PowerShift, которая обеспечивает плавное переключение передач без потери мощности во время работы.
Она обеспечивает плавное переключение передач под нагрузкой без потери мощности. Трактор оснащен двухместной кабиной с улучшенной эргономикой, высокопроизводительной гидравликой и цифровой платформой «Агротроник» для контроля работы техники.
Уже изготовлены два прототипа, которые в 2025-2026 годах пройдут полевые испытания. После этого планируется выпуск опытно-промышленной партии. Новая модель открывает серию 3000, в которую войдут тракторы мощностью от 440 до 580 л.с., сообщили в Ростсельмаш
«Ростсельмаш 3580, разработанный и изготовленный нами, — это первый российский энергонасыщенный трактор высокой мощности для сельскохозяйственных работ. На нем установлена также первая в России полностью автоматическая трансмиссия собственной разработки — АКПП типа PowerShift. Уверен, что этот шаг станет стимулом для дальнейшего развития отечественного тракторостроения», — отметил генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев.
Трактор предназначен для крупных сельхозпредприятий, где важны производительность и эффективность.
25.08.2511:29:09