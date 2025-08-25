Пермское предприятие первым в Прикамье начало выпускать пожаростойкое стекло

© www.permkrai.ru

Компания «ПЗСП» первой в Пермском крае начало производство закаленного пожаростойкого стекла. Новая продукция получила название «Термолайн» и успешно прошла испытания, подтвердив свою надежность и соответствие стандартам пожарной безопасности.

На предприятии отметили, что в условиях ужесточения требований безопасности огнестойкое стекло становится необходимостью для современных строительных объектов. «Термолайн» — это закаленное пожаростойкое стекло толщиной 6 и 8 мм, отвечающее классу огнестойкости Е60. В процессе закалки противопожарного стекла оно нагревается до 630 градусов, а затем охлаждается особым образом. Подобранные параметры в печи закалки позволяют получать стекло с нужной структурой и необходимыми физическими свойствами.

В ходе испытаний в лабораторном центре закаленное стекло «ПЗСП» выдержало прямое нагревание более 60 минут без потери целостности — это показатель, который подтверждает его эффективность в экстремальных условиях.

Полученные сертификаты пожарной безопасности на стекло «Термолайн» 6 и 8 мм подтвердили соответствие продукции стандартам ГОСТ 30698 и ТУ 23.12.12-001-05751509-2025.

«Мы гордимся тем, что стали первыми в регионе производителями такого уровня. Это подтверждение нашего стремления к инновациям, производственным успехам и высокому качеству. В будущем мы планируем продолжить внедрять новые разработки и технологии в производство и расширять линейку выпускаемой продукции», — сообщил генеральный директор «ПЗСП» Евгений Дёмкин.