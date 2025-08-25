Пермское предприятие первым в Прикамье начало выпускать пожаростойкое стекло
Компания «ПЗСП» первой в Пермском крае начало производство закаленного пожаростойкого стекла. Новая продукция получила название «Термолайн» и успешно прошла испытания, подтвердив свою надежность и соответствие стандартам пожарной безопасности.
На предприятии отметили, что в условиях ужесточения требований безопасности огнестойкое стекло становится необходимостью для современных строительных объектов. «Термолайн» — это закаленное пожаростойкое стекло толщиной 6 и 8 мм, отвечающее классу огнестойкости Е60. В процессе закалки противопожарного стекла оно нагревается до 630 градусов, а затем охлаждается особым образом. Подобранные параметры в печи закалки позволяют получать стекло с нужной структурой и необходимыми физическими свойствами.
В ходе испытаний в лабораторном центре закаленное стекло «ПЗСП» выдержало прямое нагревание более 60 минут без потери целостности — это показатель, который подтверждает его эффективность в экстремальных условиях.
Полученные сертификаты пожарной безопасности на стекло «Термолайн» 6 и 8 мм подтвердили соответствие продукции стандартам ГОСТ 30698 и ТУ 23.12.12-001-05751509-2025.
«Мы гордимся тем, что стали первыми в регионе производителями такого уровня. Это подтверждение нашего стремления к инновациям, производственным успехам и высокому качеству. В будущем мы планируем продолжить внедрять новые разработки и технологии в производство и расширять линейку выпускаемой продукции», — сообщил генеральный директор «ПЗСП» Евгений Дёмкин.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В селе Сива открылась новая поликлиника. Она вошла в состав центр...рги, дерматовенерологи, фтизиатры, эндокринологи и другие специалисты.
- Российская компания «ВИПАКС» обеспечила 20 детских и спорт...;реальном времени транслируется в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
- Комбинат «Свезы» в Пермском крае этим летом обновил нескол...зацию промышленной площадки, на которой трудятся более 1 тыс. человек.
Поделись позитивом в своих соцсетях