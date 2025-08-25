Подпишись
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

Под Воронежем открылся селекционно-семеноводческий центр

 © riavrn.ru

25 августа в селе Семидесятное Хохольского района открыли высокотехнологичный селекционно-семеноводческий центр «Золотой початок».

Камень в основание нового предприятия был в мае 2023 года. Объем инвестиций в проект — 2,3 млрд рублей. Центр позволит выпускать до 15 тыс. т отечественных семян гибридной кукурузы и подсолнечника в год. На предприятии будет создано 100 рабочих мест. В ближайшие годы от реализации проекта в бюджет региона ожидается поступление около 1 млрд рублей налогов.

На сегодняшний день в Государственный реестр селекционных достижений внесено 15 гибридов кукурузы марки «Золотой початок», которые прекрасно зарекомендовали себя у сельхозпроизводителей по всей стране. Еще два гибрида проходят испытания.

В Воронежской области уже действуют 22 сертифицированных семеноводческих хозяйства, шесть селекционных центров и научных учреждений, занимающихся селекцией и семеноводством сельскохозяйственных культур.

Подобный селекционно-семеноводческий центр функционирует в Павловском районе.

Источник: riavrn.ru

