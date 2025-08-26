Единственноe в РФ производство гексена выпустило первые тонны продукции
СИБУР получил в Нижнекамске на новом производстве первые тонны гексена, который используется для производства сложных марок полиэтилена. Об этом в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума сообщил гендиректор холдинга «СИБУР» Михаил Карисалов.
Помимо этого, в августе началось строительство нового этиленовода, который соединит два расположенных в Татарстане предприятия СИБУРа — «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Его протяженность составит 254 км. Завершить строительство планируется в конце 2026 года. Инвестиции составят 35 млрд руб.
В текущем году планируется завершить строительство ремонтно-механического завода. Ввести его в эксплуатацию СИБУР планирует в 2026-м. В Казани строятся научно-исследовательского центр и фабрика катализаторов полиолефинов, которая полностью импортозаместит на российском рынке продукцию, которую ранее поставляли из-за рубежа, в том числе из недружественных стран.
«В течение 2027-2028 года мы завершим строительство всех этих новых объектов», — заявил член правления СИБУРа Игорь Климов раису РТ на форуме.
Производство гексена в Нижнекамске является первым в России. В качестве сырья используется этилен, который выпускает построенный в Нижнекамске комплекс ЭП-600. Гексеном СИБУР планирует обеспечивать как свои производства, так и партнеров. В целом, по данным пресс-службы холдинга, общая стоимость реализуемых проектов развития нефтегазохимии в Татарстане превышает 500 млрд руб.
Гексен — полупродукт для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. Он применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Использование гексена позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и получить продукт премиального качества.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В строительство вложили 675 миллионов рублей. Поликлиника вместила дет...тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 400 посещений в смену.
- Компания «Джошкуноз Алабуга» запустила в особой экономичес...лей отечественных и иностранных брендов, локализованных в России.
- В Зеленодольске (Татарстан) в День знаний состоялось открытие судостроительного колледжа, который был расформирован в 2011 году.
Поделись позитивом в своих соцсетях