Единственноe в РФ производство гексена выпустило первые тонны продукции

СИБУР получил в Нижнекамске на новом производстве первые тонны гексена, который используется для производства сложных марок полиэтилена. Об этом в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума сообщил гендиректор холдинга «СИБУР» Михаил Карисалов.

Помимо этого, в августе началось строительство нового этиленовода, который соединит два расположенных в Татарстане предприятия СИБУРа — «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Его протяженность составит 254 км. Завершить строительство планируется в конце 2026 года. Инвестиции составят 35 млрд руб.

В текущем году планируется завершить строительство ремонтно-механического завода. Ввести его в эксплуатацию СИБУР планирует в 2026-м. В Казани строятся научно-исследовательского центр и фабрика катализаторов полиолефинов, которая полностью импортозаместит на российском рынке продукцию, которую ранее поставляли из-за рубежа, в том числе из недружественных стран.

«В течение 2027-2028 года мы завершим строительство всех этих новых объектов», — заявил член правления СИБУРа Игорь Климов раису РТ на форуме.

Производство гексена в Нижнекамске является первым в России. В качестве сырья используется этилен, который выпускает построенный в Нижнекамске комплекс ЭП-600. Гексеном СИБУР планирует обеспечивать как свои производства, так и партнеров. В целом, по данным пресс-службы холдинга, общая стоимость реализуемых проектов развития нефтегазохимии в Татарстане превышает 500 млрд руб.

Гексен — полупродукт для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. Он применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Использование гексена позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и получить продукт премиального качества.