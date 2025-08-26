Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
сегодня 29
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый животноводческий комплекс на 3550 коров и 4630 молодняка открыли в Калужской области

 © admoblkaluga.ru

26 августа в селе Пеневичи Хвастовичского района состоялось торжественное открытие нового животноводческого комплекса Группы Компаний «ЭкоНива».

Инвестиции в проект, реализация которого началась с 2023 года, составили 4,4 млрд рублей. Финансовым партнером выступил Россельхозбанк. Комплекс входит в ГК «ЭкоНива» и рассчитан на 3550 коров и 4630 молодняка. Поголовье представлено в основном коровами высокоудойной голштинской породы. Производственная мощность комплекса составляет порядка 40 000 тонн сырого молока в год. На предприятии создано 150 рабочих мест.

Производство организовано с использованием высококачественного современного оборудования и технологий. Здесь установлена доильная система «Карусель» на 72 места. Для управления стадом применяются эффективные цифровые решения, в том числе программное обеспечение для кормления животных собственной разработки агрохолдинга.

 © admoblkaluga.ru

 © admoblkaluga.ru

 © admoblkaluga.ru
Источник: admoblkaluga.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт