Новый животноводческий комплекс на 3550 коров и 4630 молодняка открыли в Калужской области

26 августа в селе Пеневичи Хвастовичского района состоялось торжественное открытие нового животноводческого комплекса Группы Компаний «ЭкоНива».

Инвестиции в проект, реализация которого началась с 2023 года, составили 4,4 млрд рублей. Финансовым партнером выступил Россельхозбанк. Комплекс входит в ГК «ЭкоНива» и рассчитан на 3550 коров и 4630 молодняка. Поголовье представлено в основном коровами высокоудойной голштинской породы. Производственная мощность комплекса составляет порядка 40 000 тонн сырого молока в год. На предприятии создано 150 рабочих мест.

Производство организовано с использованием высококачественного современного оборудования и технологий. Здесь установлена доильная система «Карусель» на 72 места. Для управления стадом применяются эффективные цифровые решения, в том числе программное обеспечение для кормления животных собственной разработки агрохолдинга.

