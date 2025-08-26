сегодня 26 — оцените публикацию — Великоросс Энергетика и ТЭК «Россети» ввели в эксплуатацию новый питающий центр в Тамбовской области © www.tambov.gov.ru 26 августа в Тамбовской области ввели в работу новую подстанцию 110 кВ «Рождественская» имени участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества, гвардии сержанта Павла Алехина. В честь него на энергообъекте установлена памятная мемориальная доска. Питающий центр повысит надежность и качество электроснабжения потребителей Тамбовской агломерации. Объем инвестиций в проект превысил 790 миллионов рублей. Энергообъект оснащен автоматизированной системой коммерческого учета, современными системами телемеханики. Все установленное оборудование — отечественного производства, в том числе трансформаторы, элегазовые выключатели, микропроцессорные устройства релейной защиты. Источник: www.tambov.gov.ru

