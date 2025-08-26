В Мурманске открыли первый учебно-тренировочный комплекс для курсантов

© 51.ru

На базе Мурманского арктического университета открыли новый Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна с модулем автономности. Это первый из объектов Берегового учебно-тренажерного центра (БУТЦ) для подготовки арктических моряков, который создается в рамках Кампуса мирового уровня в Мурманске.

Новый комплекс — первый объект Берегового учебно-тренажерного центра. В нем есть модуль для борьбы с пожарами и «Дымовой лабиринт», модуль для борьбы с водой и «Пенный отсек», вспомогательный модуль и модуль автономности — он обеспечивает независимость от внешних сетей вуза.

Тренажер позволит будущим морякам научиться заделывать пробоины в корпусе, тушить пожары, выбираться из задымленных помещений и спасать коллег. Можно создать несколько вариантов лабиринта, настроить интенсивность дыма, задать уровень освещенности и дополнить все шумовыми эффектами. Тренироваться здесь смогут и сотрудники МЧС, и пожарные.

Далее университет приступит ко второй части проекта. К концу лета 2026 года планируется построить здание с глубоководным бассейном, где можно отработать поведение и спасение на воде.

