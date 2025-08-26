СДЭК запустил новый сортировочный центр в Екатеринбурге площадью 9,7 тыс кв. м
СДЭК запустил в Екатеринбурге новый сортировочный центр. Площадь нового объекта в 2,4 раза больше предыдущего.
Логистический оператор СДЭК открыл в Екатеринбурге новый сортировочный центр площадью 9,7 тыс кв. м на замену прежнему объекту в 4 тыс кв. м. Операционная зона составляет 7,5 тыс кв. м, офисные помещения — 2,16 тыс кв. м.
После запуска время погрузочно-разгрузочных работ по розничным магазинам сократилось вдвое. Центр уже обрабатывает возросшие в июле объемы грузопотока от маркетплейсов.
Переезд занял менее двух месяцев и проходил поэтапно для исключения сбоев в работе. Помещение адаптировали под процессы центра: демонтировали стеллажи, нанесли разметку, настроили уравнительные платформы для малотоннажного транспорта. Затем внедрили IT-инфраструктуру и установили оборудование: сортировочную линию, интроскоп, паллетайзер и погрузочную технику.
Расширение стало необходимым с сентября 2024 года из-за роста грузопотока. Старый склад не справлялся с объемами, особенно в пиковые сезоны. Отсутствие площадей не позволяло добавить направления сортировки, внедрить автоматизацию и использовать Екатеринбург как хаб между западным и восточным направлениями.
Новый центр расположен в транспортной зоне с удобными подъездными путями и оснащен восемью погрузочными доками, пять из которых адаптированы под малотоннажный транспорт. Объект оборудован стеллажной системой хранения для субаренды или развития фулфилмента.
