Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
вчера 35
Великоросс Фотофакты

В промышленном парке «Ачинский» Красноярского края началось строительство современных цехов

   

 © zapad24.ru

Весной 2025 года в Ачинске стартовал масштабный индустриальный проект — создание современного промышленного парка. Руководство ООО «Желдоральянс» решило построить новые производственные цеха, чтобы расширить существующие площади и создать необходимую инфраструктуру для привлечения новых резидентов. Сейчас возводятся новые цеха общей площадью 5 000 квадратных метров — впервые за последние годы в городе реализуется такой проект.

 Проект реализуется поэтапно до 2028 года. Инвестиции составят не менее 600 миллионов рублей, что создаст более 200 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней должны составлять не менее 200 миллионов рублей в год, когда предприятие достигнет запланированных производственных показателей.


Существующие ремонтные мощности из-за ограниченного потенциала не были готовы к выполнению поставленных задач, так появился вагоноремонтный завод ООО «Магистраль». За годы работы компания стала крупнейшей за Уралом. Она ежемесячно ремонтирует более тысячи вагонов и самостоятельно изготавливает необходимые для этого детали. Производственные объемы постоянно растут, расширяется ассортимент, а качество продукции совершенствуется.
Площадь производственных помещений превысит 14 тысяч квадратных метров на территории более 10 гектаров. Здесь разместятся около 15 промышленных резидентов.

 © zapad24.ru

 © zapad24.ru

 © zapad24.ru

 © zapad24.ru

 © zapad24.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: zapad24.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт