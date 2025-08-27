В промышленном парке «Ачинский» Красноярского края началось строительство современных цехов

© zapad24.ru

Весной 2025 года в Ачинске стартовал масштабный индустриальный проект — создание современного промышленного парка. Руководство ООО «Желдоральянс» решило построить новые производственные цеха, чтобы расширить существующие площади и создать необходимую инфраструктуру для привлечения новых резидентов. Сейчас возводятся новые цеха общей площадью 5 000 квадратных метров — впервые за последние годы в городе реализуется такой проект.

Проект реализуется поэтапно до 2028 года. Инвестиции составят не менее 600 миллионов рублей, что создаст более 200 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней должны составлять не менее 200 миллионов рублей в год, когда предприятие достигнет запланированных производственных показателей.



Существующие ремонтные мощности из-за ограниченного потенциала не были готовы к выполнению поставленных задач, так появился вагоноремонтный завод ООО «Магистраль». За годы работы компания стала крупнейшей за Уралом. Она ежемесячно ремонтирует более тысячи вагонов и самостоятельно изготавливает необходимые для этого детали. Производственные объемы постоянно растут, расширяется ассортимент, а качество продукции совершенствуется.

Площадь производственных помещений превысит 14 тысяч квадратных метров на территории более 10 гектаров. Здесь разместятся около 15 промышленных резидентов.

