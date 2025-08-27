В промышленном парке «Ачинский» Красноярского края началось строительство современных цехов
Весной 2025 года в Ачинске стартовал масштабный индустриальный проект — создание современного промышленного парка. Руководство ООО «Желдоральянс» решило построить новые производственные цеха, чтобы расширить существующие площади и создать необходимую инфраструктуру для привлечения новых резидентов. Сейчас возводятся новые цеха общей площадью 5 000 квадратных метров — впервые за последние годы в городе реализуется такой проект.
Проект реализуется поэтапно до 2028 года. Инвестиции составят не менее 600 миллионов рублей, что создаст более 200 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней должны составлять не менее 200 миллионов рублей в год, когда предприятие достигнет запланированных производственных показателей.
Существующие ремонтные мощности из-за ограниченного потенциала не были готовы к выполнению поставленных задач, так появился вагоноремонтный завод ООО «Магистраль». За годы работы компания стала крупнейшей за Уралом. Она ежемесячно ремонтирует более тысячи вагонов и самостоятельно изготавливает необходимые для этого детали. Производственные объемы постоянно растут, расширяется ассортимент, а качество продукции совершенствуется.
Площадь производственных помещений превысит 14 тысяч квадратных метров на территории более 10 гектаров. Здесь разместятся около 15 промышленных резидентов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Компания «Илан-Норильск» запустила в Норильске многофункци...нные со строительством новых дорог и обслуживанием уже имеющихся.
- На площадке Красноярского машиностроительного завода спущено на в...; — седьмое в серии из восьми судов проекта RDB 66.62.
- Движение автомобилей по Высокогорскому мосту через Енисей в Красн...чественные дороги». Сумма инвестиций составила порядка 7 млрд рублей.
Поделись позитивом в своих соцсетях