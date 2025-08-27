ТМК Нефтегазсервис ввел в эксплуатацию новый участок по нанесению антикоррозионного покрытия
ТМК Нефтегазсервис (ТМК НГС), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), ввел в эксплуатацию новый участок по нанесению антикоррозионного покрытия (АКП) на фасонные изделия и муфты для насосно-компрессорных труб (НКТ). Это позволит удовлетворить возрастающий спрос на высоконадежные антикоррозионные покрытия и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.
Проект реализован на входящем в ТМК НГС предприятии «Трубопласт» в Екатеринбурге. Теперь при нанесении АКП повышенное внимание будет уделяться защите муфт НКТ и отводов, тройников, переходников и других фасонных изделий, которые являются ключевыми составными частями трубных систем. Они особенно подвержены интенсивному воздействию агрессивных сред, что ускоряет их износ и повышает риск нештатных ситуаций. Нанесение АКП позволит заказчикам продлить срок службы трубной колонны или трубопровода и снизить затраты на обслуживание.
После обработки муфты устанавливаются на НКТ с внутренними защитными покрытиями на других площадках нефтесервисного дивизиона — ТМК НГС-Нижневартовск и ТМК Трубный Сервис, а фасонные изделия реализуются в рамках выполнения заказов внешних контрагентов и межзаводской кооперации.
«Компания чутко реагирует на потребности ключевых клиентов, поэтому модернизирует производство, расширяет спектр услуг, открывает новые участки. Данный проект станет мощным драйвером роста производительности предприятия „Трубопласт“ и всего дивизиона ТМК НГС», — сказал генеральный директор ТМК НГС Евгений Гаас.
Производственные цеха предприятия «Трубопласт» находятся в городах Свердловской области — Екатеринбурге и Полевском. Площадки специализируются на нанесении наружного антикоррозионного покрытия на стальные трубы и фасонные изделия.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Екатеринбурге открыли новый конгресс-отель. Современная гостиница вк...o; — так называется новый отель, находится на улице Бебеля.
- Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, расположенный в&nbs...ационная система ОРС-BONO для выхаживания новорожденных с патологиями.
- Проект «Платформа Меристема», разрабатываемый в НПО «...sp;научно-исследовательских институтах Екатеринбурга. Челябинска, Иркутска.
Поделись позитивом в своих соцсетях