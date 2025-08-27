ТМК Нефтегазсервис ввел в эксплуатацию новый участок по нанесению антикоррозионного покрытия

© tmk-ngs.tmk-group.ru

ТМК Нефтегазсервис (ТМК НГС), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), ввел в эксплуатацию новый участок по нанесению антикоррозионного покрытия (АКП) на фасонные изделия и муфты для насосно-компрессорных труб (НКТ). Это позволит удовлетворить возрастающий спрос на высоконадежные антикоррозионные покрытия и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

Проект реализован на входящем в ТМК НГС предприятии «Трубопласт» в Екатеринбурге. Теперь при нанесении АКП повышенное внимание будет уделяться защите муфт НКТ и отводов, тройников, переходников и других фасонных изделий, которые являются ключевыми составными частями трубных систем. Они особенно подвержены интенсивному воздействию агрессивных сред, что ускоряет их износ и повышает риск нештатных ситуаций. Нанесение АКП позволит заказчикам продлить срок службы трубной колонны или трубопровода и снизить затраты на обслуживание.

После обработки муфты устанавливаются на НКТ с внутренними защитными покрытиями на других площадках нефтесервисного дивизиона — ТМК НГС-Нижневартовск и ТМК Трубный Сервис, а фасонные изделия реализуются в рамках выполнения заказов внешних контрагентов и межзаводской кооперации.

«Компания чутко реагирует на потребности ключевых клиентов, поэтому модернизирует производство, расширяет спектр услуг, открывает новые участки. Данный проект станет мощным драйвером роста производительности предприятия „Трубопласт“ и всего дивизиона ТМК НГС», — сказал генеральный директор ТМК НГС Евгений Гаас.

Производственные цеха предприятия «Трубопласт» находятся в городах Свердловской области — Екатеринбурге и Полевском. Площадки специализируются на нанесении наружного антикоррозионного покрытия на стальные трубы и фасонные изделия.