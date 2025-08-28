Подпишись
Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

В Подмосковье запущено производство облегченных полуприцепов

 © mii.mosreg.ru

На подмосковном заводе в индустриальном парке «Есипово» начали серийно выпускать полуприцепы-контейнеровозы под российским брендом HELFIMMER. Производитель, компания «Полуприцепы Хелфиммер», всего за несколько месяцев наладил выпуск новой модели и теперь планирует выпускать до 720 машин в год.

Технология сборки построена на использовании готовых крупных узлов. Особое внимание здесь уделяют качеству: каждая рама, сделанная по собственным чертежам, проверяется по 112 точкам на прочность антикоррозийного покрытия. А специальное оборудование для настройки тормозов и регулировки ходовой части на современном 3D-стенде позволяет сразу выпускать на дорогу полностью готовый полуприцеп.

Как отмечают на заводе, облегченная конструкция — вес прицепа составляет 5460 кг — помогает их клиентам значительно экономить на топливе и снижать общие эксплуатационные расходы.

Проект стал частью большого цифрового промышленного коворкинга «Industrial City» в Есипово, где уже работают три очереди производственных мощностей, а сейчас строятся еще две. По словам представителей парка, именно готовая инфраструктура позволяет резидентам так быстро разворачивать и запускать свое производство, сообщило Министерство Инвестиций и Промышленности МО.

Новый производитель полуприцепов входит в экосистему «Каргоники», одного из лидеров российского логистического рынка, что гарантирует глубокое понимание потребностей перевозчиков и надежность своей техники.

Источник: mii.mosreg.ru

