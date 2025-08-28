Проект был запущен на производственной базе группы строительных компаний в Свердловской области и направлен на увеличение количества специалистов по резке металла и железобетонных конструкций. Сегодня дефицит кадров по данному направлению достигает 80%.

Программа обучения Центра представлена представлена двухнедельным курсом теории и практики и подходит для всех совершеннолетних граждан Российской Федерации, желающих получить рабочую профессию. За это время специалисты осваивают управление дисковой и канатной стенорезными машинами, а также сверлильной установкой.

Занятия начинаются с основ: техники безопасности, работы с инструментом, теории и базовых навыков ремонта оборудования (замена подшипников, перекручивание каната и др.). Затем — практика. Для отработки навыков алмазной резки на территории Центра функционирует строительный полигон. В рамках обучения выпускников ССУЗов и других желающих алмазной резке за три месяца функционирования проекта были использованы 10 железобетонных плит, весом более 4 тонн каждая. Проект объединил под одной крышей опытных демонтажников, специалистов других отраслей, а также тех, кто только начинает карьеру. За два месяца работы выпущено уже четыре потока — это 20 квалифицированных специалистов, готовых работать на отечественные предприятия.

«Алмазная резка — более кропотливый, технологичный и безопасный процесс демонтажа по сравнению с механизированным сносом. В нашей группе компаний годовая динамика спроса на эту услугу составила “плюс” 50%, но тенденция к росту показателя наблюдается у всех участников рынка. При этом резчиков с нужными навыками в отрасли не хватает. Мы решили действовать и создали Центр компетенций. Цель проекта — укрепить кадровый потенциал демонтажной отрасли и расширить нашу команду такими же квалифицированными кадрами. Интерес к обучению высокий: приходят не только жители Екатеринбурга, но и люди из других регионов. Для них это навык, который гарантирует востребованность на рынке труда. Такие кадры в среднем могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Отдельно хочу отметить поддержку со стороны региональных властей и ССУЗов — именно благодаря совместным усилиям проект в сентябре ждет масштабирование», — рассказала Светлана Юнусова, директор по персоналу ГСК «Реформа».

По окончании курса выпускники сдают экзамен и получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации «Резчик металла и железобетонных конструкций».

Преподавателями Центра выступают специалисты соответствующей квалификации и подтвержденным опытом работы более 10 лет в сфере резки алмазным инструментом. Занятия проходят на современном европейском оборудовании Hilti, используемом и на объектах группы компаний.

Напомним, согласно исследованию НАДО и ГСК «Реформа», почти 60% строительных и демонтажных компаний России планируют увеличить штат в 2025 году.