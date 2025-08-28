Первые промышленные роботы отечественной разработки теперь официально добавлены в реестр промышленных решений, произведенных в России.

Первая модель ForgeRR представляет собой роботизированный манипулятор, способный транспортировать грузы массой более 100 кг. Его ключевая особенность — устойчивость к экстремально высоким температурам, что позволяет использовать устройство для работы с раскаленными заготовками в цехах металлургических и машиностроительных предприятий.

Второй робот, GR-40, выполнен по консольно-портальной схеме, обеспечивающей существенную экономию производственных площадей. Он отличается повышенной точностью позиционирования и оснащен системой захватов для повышения эффективности операций.

За проектирование и выпуск этих роботов отвечают производственных мощностях челябинские компании «Завод Роботов» и «Русский Робот». Факт их включения в реестр подтверждает полное соответствие продукции всем необходимым критериям, что говорит о максимально высоком качестве всех этапов работы — от конструкторской документации до конечной сборки.