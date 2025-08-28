В реестр Минпромторга наконец попали первые роботы российского производства
Первые промышленные роботы отечественной разработки теперь официально добавлены в реестр промышленных решений, произведенных в России.
Первая модель ForgeRR представляет собой роботизированный манипулятор, способный транспортировать грузы массой более 100 кг. Его ключевая особенность — устойчивость к экстремально высоким температурам, что позволяет использовать устройство для работы с раскаленными заготовками в цехах металлургических и машиностроительных предприятий.
Второй робот, GR-40, выполнен по консольно-портальной схеме, обеспечивающей существенную экономию производственных площадей. Он отличается повышенной точностью позиционирования и оснащен системой захватов для повышения эффективности операций.
За проектирование и выпуск этих роботов отвечают производственных мощностях челябинские компании «Завод Роботов» и «Русский Робот». Факт их включения в реестр подтверждает полное соответствие продукции всем необходимым критериям, что говорит о максимально высоком качестве всех этапов работы — от конструкторской документации до конечной сборки.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Компания «Дронсхаб групп» представила мобильного робота, которы...о отслеживать выбросы и предотвращать возможные чрезвычайные ситуации.
- ООО «Завод Роботов» запустил линию по производству но...ам:— эффективная и легкая в обслуживании конструкция,
- Робот модели GR-40, фото пресс-службы ООО "Завод роботов"Внедрени...Forge RR-120-2900 и новым консольно-портальным роботом RusRobot GR-40.
Поделись позитивом в своих соцсетях