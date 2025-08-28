2 дня назад 80 — оцените публикацию — Katamaran Судостроение и судоходство СЗ «Русбот» сдал два катера проекта РУСБОТ-85НС Судостроительный завод "Русбот" (г. Москва) завершил строительство двух современных маломерных судов проекта РУСБОТ-85НС – «Афон» и «Фавор», предназначенных для обслуживания Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. © paluba.media На борту каждого из судов одновременно могут находиться до 12 человек, включая экипаж.

