СЗ «Русбот» сдал два катера проекта РУСБОТ-85НС
Судостроительный завод "Русбот" (г. Москва) завершил строительство двух современных маломерных судов проекта РУСБОТ-85НС – «Афон» и «Фавор», предназначенных для обслуживания Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.
На борту каждого из судов одновременно могут находиться до 12 человек, включая экипаж.
