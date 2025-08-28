Подпишись
2 дня назад 4721
Великоросс Видеоблог

Новый грузовик «Урал-80» запустили на автозаводе в Миассе в серийное производство

 

 

 Новую разработку южноуральского автозавода – грузовик "Урал-80" – запустили в серийное производство. 

Комплектующие полностью отечественные. Разрабатывалась машина для МЧС.

 © cheltv.ru

 © cheltv.ru

 

  • Нет аватара DimaY
    28.08.2518:33:30

    Красив…

    #1305358
  • Алекс RW Алекс RW
    29.08.2514:17:48

    Я понимаю, что дверь от Газели и унификация это хорошо, но вот низенькой девочке тяжело тянуться к высоко расположенной ручке…да и вообще это неудобно. И когда уже сделают нормальные щетки стеклоочистителей, чтобы не скрипели   , А так машинка отличная, для суровых мест самое то.

    #1305414
  • Нет аватара Kaymaan
    29.08.2514:34:44

    У корреспондента оговорка не очень приятная, нужно было скорее всего сказать «обслуживание» по вечерам, а не «ремонт», а, а то складывается впечатление, что только поехал, так сразу же ремонтировать.

    #1305415
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.08.2518:53:46

      девушка сказала «чинил», но это тоже не впопад. Видно что она не разбирается особо — что в общем не удивительно для прекрасного пола    

      #1305428