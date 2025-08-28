2 дня назад 4721 — оцените публикацию — Великоросс Видеоблог Новый грузовик «Урал-80» запустили на автозаводе в Миассе в серийное производство Новую разработку южноуральского автозавода – грузовик "Урал-80" – запустили в серийное производство. Комплектующие полностью отечественные. Разрабатывалась машина для МЧС. © cheltv.ru © cheltv.ru

