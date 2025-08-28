Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
2 дня назад 120
Великоросс Образование

Обновленный корпус медуниверситета открыли в Оренбурге

 © ria56.ru

 28 августа 2025 года состоялось  открытие после капитального ремонта учебного корпуса № 5 Оренбургского государственного медицинского университета.

Учебный корпус № 5 – это база практической подготовки и переподготовки студентов и медицинских работников Оренбургской области и других регионов России. На его территории расположены аккредитационно-симуляционный центр – один из трех крупнейших в стране, институт профессионального образования, научно-исследовательский центр, научные кафедры.

Работы в здании 1967 года постройки велись около 10 лет. Капитальный ремонт выполнен на всех четырех этажах корпуса площадью около 10 тысяч квадратных метров: проведена перепланировка помещений, заменены инженерные сети, увеличена мощность электроснабжения. В процессе оснащения кафедр и лабораторий было закуплено новое оборудование.

 

 

 © pfo.gov.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: pfo.gov.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Нет аватара Relin76
    29.08.2509:24:03

    Ну блин, «Обновленный корпус» а из-под окна кирпичи вываливаются!!!   

    #1305383