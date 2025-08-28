© ria56.ru

28 августа 2025 года состоялось открытие после капитального ремонта учебного корпуса № 5 Оренбургского государственного медицинского университета.

Учебный корпус № 5 – это база практической подготовки и переподготовки студентов и медицинских работников Оренбургской области и других регионов России. На его территории расположены аккредитационно-симуляционный центр – один из трех крупнейших в стране, институт профессионального образования, научно-исследовательский центр, научные кафедры.

Работы в здании 1967 года постройки велись около 10 лет. Капитальный ремонт выполнен на всех четырех этажах корпуса площадью около 10 тысяч квадратных метров: проведена перепланировка помещений, заменены инженерные сети, увеличена мощность электроснабжения. В процессе оснащения кафедр и лабораторий было закуплено новое оборудование.

