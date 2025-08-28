Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
2 дня назад 1752
Великоросс Производство

РЖД представили новые вагоны с двухметровыми полками на выставке в Петербурге

 © dzen.ru

РЖД впервые показал пассажирский вагон увеличенного габарита «Т». Презентация состоялась на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо в Петербурге.

Новинка существенно превосходит по размерам нынешние составы: она на 73 см длиннее и на 28 см шире. Этот прирост позволил кардинально повысить комфорт пассажиров. Вместо 36 мест в купейном вагоне теперь 40, но при этом проходы стали шире, а спальные полки - длиннее и просторнее.

- Каждое купе оснащено розетками, сейфом и индивидуальными выключателями. Для гаджетов предусмотрены встроенные беспроводные зарядки и откидные столики для ноутбуков на верхних полках. Уникальной особенностью стала отдельная душевая кабина в вагоне, - рассказали в пресс-службе компании.

Особое внимание уделено маломобильным пассажирам и семьям с детьми. В штабных вагонах теперь два оборудованных купе для людей с ОВЗ вместо одного, а специальное купе «МАМА+» имеет увеличенные полки и яркий дизайн.

Уже осенью этого года 38 таких вагонов планируется запустить на престижном маршруте «Москва - Санкт-Петербург», ознаменовав новую эру в истории российских железных дорог.

 

 © dzen.ru

 © dzen.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: dzen.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Нет аватара DimaY
    28.08.2520:46:19

    Интересно, а двухэтажки с СВ будут по цене купе? Так то прикольно, из Москвы в Питер сгонять. Или Москва-Казань. Или Красноярск-Новосибирск. Иркутск-Красноярск.

    #1305365
  • Нет аватара vajo
    29.08.2506:01:39

    «Новинка существенно превосходит по размерам нынешние составы: она на 73 см длиннее и на 28 см шире. Этот прирост позволил кардинально повысить комфорт пассажиров. Вместо 36 мест в купейном вагоне теперь 40, но при этом проходы стали шире, а спальные полки — длиннее и просторнее."

    Что-то дебет с кредитом не сходится. На фото в купе 2 места. В СВ вагонах (2хместное купе) 16-18мест. Каким образом при увеличении длины вагона на 73см увеличили количество мест более, чем в двое и откуда взяли 36 мест?

    #1305370
    • Нет аватара Azimut99
      29.08.2507:18:47

      40 мест в купейном вагоне, то есть 10 купе по 4 человека. В СВ, вероятно, 10 купе по 2 человека, всего 20 человек.

      #1305373
      • Нет аватара vajo
        29.08.2509:00:37

        Я в курсе про это. Но на фото вагон СВ и там не может быть ни 36, ни 40 мест, как написано в статье.

        #1305380
        • Нет аватара Ветер
          29.08.2510:00:45

          а вы не подумали, что в этих же новых габаритах можно сделать и купейный вагон, а не только СВ… а картинки взяли для СВ потому что они красивше чем купе… ну не думаете же вы что журналисты настолько тупые, что уже даже считать разучились? этого точно не может быть)

          #1305389
          • Нет аватара vajo
            29.08.2510:31:38

            Можно сделать простой купейный на 40 мест. Проблем нет. Но статья не соответствует тому, что на изображении.

            ну не думаете же вы что журналисты настолько тупые, что уже даже считать разучились?

            Вот именно это и доказывает эта статья     С таким же успехом могли бы и салон трамвая выложить.    

            Вот, когда я читаю нормальную статью от нормальных журналистов, например, про новый двигатель, то и изображение в статье именно этого двигателя, а не коробки передач.

            #1305394
  • Нет аватара alexm
    29.08.2512:07:43

    Конечно, обычный купейный будет намного проще, вот здесь можно посмотреть на все исполнения этого вагона https://www.rbc...a794751e9c719b6

    Мне понравилось.

    #1305404
  • Нет аватара ser56
    29.08.2518:23:35

    Наконец высоким можно будет на полке вытянутся…   

    #1305426
  • Аlex М Аlex М
    29.08.2519:53:49

    Есть ли возможность сделать 2 этажные с такой +28 шириной? Или возле крыши габарит останется неизменным, и лишь первый этаж будет шире? А может внизу +28 тоже упирается в какой то лимит, который не препятствие для 1-этажного вагона?

    #1305434