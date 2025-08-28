© dzen.ru

РЖД впервые показал пассажирский вагон увеличенного габарита «Т». Презентация состоялась на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо в Петербурге.

Новинка существенно превосходит по размерам нынешние составы: она на 73 см длиннее и на 28 см шире. Этот прирост позволил кардинально повысить комфорт пассажиров. Вместо 36 мест в купейном вагоне теперь 40, но при этом проходы стали шире, а спальные полки - длиннее и просторнее.

- Каждое купе оснащено розетками, сейфом и индивидуальными выключателями. Для гаджетов предусмотрены встроенные беспроводные зарядки и откидные столики для ноутбуков на верхних полках. Уникальной особенностью стала отдельная душевая кабина в вагоне, - рассказали в пресс-службе компании.

Особое внимание уделено маломобильным пассажирам и семьям с детьми. В штабных вагонах теперь два оборудованных купе для людей с ОВЗ вместо одного, а специальное купе «МАМА+» имеет увеличенные полки и яркий дизайн.

Уже осенью этого года 38 таких вагонов планируется запустить на престижном маршруте «Москва - Санкт-Петербург», ознаменовав новую эру в истории российских железных дорог.

