Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
2 дня назад 170
Великоросс Добыча и разведка полезных ископаемых

«Ураласбест» запустил новый щебеночный завод «Восход» в Асбесте Свердловской области

   

 © www.kommersant.ru

  В Свердловской области открыт новый щебеночный завод «Восход» в Асбесте, созданный на базе градообразующего предприятия «Ураласбест». После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить более 3,2 млн тонн щебня, бутового камня и песка.

Объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб., планируется создать 110 новых рабочих мест. Новый завод оснащен дополнительной линией по производству песка и системой обеспыливания. Проект реализован в связи с ростом потребности в щебне в стране. Продукция «Ураласбеста» уже используется при строительстве федеральной трассы М-12 и других.

До 2027 года «Ультра Си» планирует запуск нового завода и создание порядка 200 рабочих мест.

ПАО«Ураласбест»— горно-обогатительное предприятие, является градообразующем предприятием Асбеста. Предприятие работает на базе Баженовского месторождения, и осуществляет полный производственный цикл. Продукция комбината поставляется в десятки регионов России и востребована по всему миру. в структуру ПАО «Ураласбест» входит 10 структурных единиц и 20 дочерних предприятий. Численность персонала — 8000 человек.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.kommersant.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт