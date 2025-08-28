«Ураласбест» запустил новый щебеночный завод «Восход» в Асбесте Свердловской области
В Свердловской области открыт новый щебеночный завод «Восход» в Асбесте, созданный на базе градообразующего предприятия «Ураласбест». После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить более 3,2 млн тонн щебня, бутового камня и песка.
Объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб., планируется создать 110 новых рабочих мест. Новый завод оснащен дополнительной линией по производству песка и системой обеспыливания. Проект реализован в связи с ростом потребности в щебне в стране. Продукция «Ураласбеста» уже используется при строительстве федеральной трассы М-12 и других.
До 2027 года «Ультра Си» планирует запуск нового завода и создание порядка 200 рабочих мест.
ПАО«Ураласбест»— горно-обогатительное предприятие, является градообразующем предприятием Асбеста. Предприятие работает на базе Баженовского месторождения, и осуществляет полный производственный цикл. Продукция комбината поставляется в десятки регионов России и востребована по всему миру. в структуру ПАО «Ураласбест» входит 10 структурных единиц и 20 дочерних предприятий. Численность персонала — 8000 человек.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Екатеринбурге открыли новый конгресс-отель. Современная гостиница вк...o; — так называется новый отель, находится на улице Бебеля.
- Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, расположенный в&nbs...ационная система ОРС-BONO для выхаживания новорожденных с патологиями.
- Проект «Платформа Меристема», разрабатываемый в НПО «...sp;научно-исследовательских институтах Екатеринбурга. Челябинска, Иркутска.
Поделись позитивом в своих соцсетях