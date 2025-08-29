Подпишись
1 день назад 137
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Третий блок ЛАЭС-2 готов к монтажу главного щита реактора

 © t.me

На строительстве нового, третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2 произошло важное событие — специалисты завершили работу над кольцевым коридором здания реактора. Эта конструкция станет настоящим щитом для сердца атомной станции.

Вскоре в этом коридоре разместят уникальную систему безопасности. Она пассивная, то есть не требует вмешательства человека и срабатывает автоматически. Ее задача — защитить реактор, сохранив его целостность и абсолютную герметичность в любой ситуации. Это фундаментальный элемент безопасности, который оберегает и персонал, и окружающую среду, сообщил Росатом.

Готовность коридора открывает путь к следующему, еще более масштабному этапу. Уже в сентябре этого года строители приступят к монтажу гигантской внутренней защитной оболочки, собирая ее ярус за ярусом и бетонируя конструкцию. Эта кропотливая и ответственная работа продлится около двух с половиной лет, приближая новый энергоблок к пуску.

Источник: t.me

