На открытии корпуса поточных аудиторий Новосибирского государственного университета, где в рамках XII Международного форума технологического развития «Технопром» развернулась выставка технологий, разрабатываемых в НГУ, ООО «Сибирское стекло» представило прототип «цифрового помощника» оператора стеклоформующих машин.

© ratm.ru

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) – один из лидирующих производителей стеклотары в стране, крупнейший утилизатор стекольных отходов, имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».

Напомним, год назад – на полях «Технопрома–2024» – «Сибстекло» и НГУ заключили соглашение, предполагающее, в том числе, разработку силами вуза программно-аппаратного комплекса (ПАК) с модулем анализа посредством нейросетей фото-, видеоизображений и термографий капли стекла. Это позволит, сопоставляя их с огромным массивом информации, своевременно определить дефект при формировании капли, и принять меры для устранения его причины с минимальными производственными потерями.

– В настоящее время на заводе тестируют камеры и программное обеспечение, – рассказал генеральный директор «Сибстекла», председатель Комитета производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антон Мор. – Система накапливает данные для создания образа «идеальной» капли, в процессе корректируются параметры и фиксируются отклонения. В результате обучения с применением искусственного интеллекта ПАК, обладающий уникальными характеристиками, будет способен самостоятельно определять брак. Рассчитываем, что обеспечивать качество продукции станет проще. К слову, французский «цифровой помощник» дороже нашего в сотни раз, кроме того, пропускает до 30 % брака.

Как сообщил Антон Мор, новое решение возможно масштабировать, адаптируя ПО к конкретным условиям эксплуатации – влажности, запыленности, вибрации и т.д.