Первые вагоны новой трамвайной линии «Славянка» прибыли в депо Петербурга
В Санкт-Петербурге стартовала доставка трамваев для строящейся линии "Купчино — Шушары — Славянка". Первые десять вагонов направлены в депо. Вся партия будет доставлена в течение недели с Невского завода электрического транспорта имени Пироцкого. Для линии выбрана модель трёхсекционного трамвая двустороннего движения 71-932 "Невский" длиной 27 м. Для транспортировки вагоны разделяют на две части и соединяют на месте.
После поступления в депо каждый трамвай пройдет государственный техосмотр, испытания и обкатку на линии без пассажиров. Всего для маршрута подготовят 22 вагона с оранжево-бирюзовым оформлением.
В Смольном уточнили, что запуск первой очереди линии от станции метро "Купчино" до Шушар планируется в конце 2025 года. Полностью проект будет реализован в 2026-м. По словам властей, новая линия позволит разгрузить дорожную сеть и частично решить проблему нехватки общественного транспорта в южной части города.
