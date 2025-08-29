В кубанской столице на маршруты вышли 10 новых трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода
Масштабное обновление трамвайного парка Краснодара продолжается: на городские маршруты вышли первые 10 современных низкопольных трамваев. До конца выходных на линии выйдут ещё 10 новых вагонов.
Комфортный транспорт производства Усть-Катавского вагоностроительного завода оснащён системой кондиционирования с высокой мощностью, информационно-мультимедийным комплексом, широкими дверями со светодиодной подсветкой, специальной кнопкой связи для маломобильных пассажиров, системой «Говорящий город» для слабовидящих, системой видеонаблюдения, USB-портами для зарядки гаджетов.
Новые маршруты трамваев охватят линии №2, 3, 15 и 21. Перед выходом на линию каждый вагон прошёл тщательную проверку и тестовый пробег не менее 50 километров.
Планы развития трамвайной сети включают доставку ещё 30 вагонов до конца 2025 года, поставку 90 односекционных и 10 трёхсекционных трамваев до конца 2026 года, общее обновление парка до 193 современных вагонов с учётом предыдущих поставок, пояснили в пресс-службе городской администрации.
