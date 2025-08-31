Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
вчера 77
Великоросс Видеоблог

Как на самом деле производят корм для кошек и собак в России. Показываем завод Лимкорм

В России, как известно, очень любят кошек и собак. Мы содержим 75 миллионов домашних питомцев и они съедают 830 тысяч тонн сухих кормов в год, причём растёт как количество животных, так и объём потребляемой ими пищи. В этом смысле производство питания для них вполне себе стратегическая отрасль, которая долгое время в основном принадлежала иностранным производителям. В 2015 году российская компания «Лимкорм» построила первый, а в 2022 году и второй крупный завод кормов для кошек и собак. И наша команда, действительно, не ожидала, что это настолько сложный и технологичный процесс, пока не увидела его своими глазами.

 

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт