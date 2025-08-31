В России, как известно, очень любят кошек и собак. Мы содержим 75 миллионов домашних питомцев и они съедают 830 тысяч тонн сухих кормов в год, причём растёт как количество животных, так и объём потребляемой ими пищи. В этом смысле производство питания для них вполне себе стратегическая отрасль, которая долгое время в основном принадлежала иностранным производителям. В 2015 году российская компания «Лимкорм» построила первый, а в 2022 году и второй крупный завод кормов для кошек и собак. И наша команда, действительно, не ожидала, что это настолько сложный и технологичный процесс, пока не увидела его своими глазами.