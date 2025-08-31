Подпишись
Новейшие российские разработки беспилотников и роботов представили в Сколково

 

В Москве в инновационном парке Сколково состоялся международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". Масштабную экспозицию передовых разработок представили более чем 100 отечественных компаний, а это более 700 аппаратов, способных работать на земле, на воде и в воздухе.

В этом выпуске:

00:00 - вступление

00:31 - информация о форуме "Беспилотные системы: технологии будущего"

01:31 - об авиадронах

02:15 - комментарий представителя компании "Геоскан" 

03:01 - о новой разработке компании "Гермес"

03:25 - о проекте системы цифрового бесшовного неба

03:45 - о гонках дронов

 

Источник: rutube.ru

