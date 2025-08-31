вчера 35 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог Новейшие российские разработки беспилотников и роботов представили в Сколково В Москве в инновационном парке Сколково состоялся международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". Масштабную экспозицию передовых разработок представили более чем 100 отечественных компаний, а это более 700 аппаратов, способных работать на земле, на воде и в воздухе. В этом выпуске: 00:00 - вступление 00:31 - информация о форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" 01:31 - об авиадронах 02:15 - комментарий представителя компании "Геоскан" 03:01 - о новой разработке компании "Гермес" 03:25 - о проекте системы цифрового бесшовного неба 03:45 - о гонках дронов

