В Москве в инновационном парке Сколково состоялся международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". Масштабную экспозицию передовых разработок представили более чем 100 отечественных компаний, а это более 700 аппаратов, способных работать на земле, на воде и в воздухе.
В этом выпуске:
00:00 - вступление
00:31 - информация о форуме "Беспилотные системы: технологии будущего"
01:31 - об авиадронах
02:15 - комментарий представителя компании "Геоскан"
03:01 - о новой разработке компании "Гермес"
03:25 - о проекте системы цифрового бесшовного неба
03:45 - о гонках дронов
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
- «Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая а... сможет ли она стать преимуществом в борьбе за Арктику?
- 10 новых заводов и модернизированных производств России. «Нижнек...новом деревообрабатывающем производстве в Кургане.В этом выпуске:
Поделись позитивом в своих соцсетях