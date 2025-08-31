Подпишись
вчера 61
mashnews Видеоблог

«Северная верфь». Глобальная реконструкция. Суда длиной до 350 метров

 

"Северная верфь" — одно из ведущих судостроительных предприятий Петербурга и флагман надводного кораблестроения готовится к масштабной модернизации. Объединённая судостроительная корпорация приступила к кардинальному обновлению производственных мощностей предприятия, по сути на этом месте будет возведена новая верфь. Мы побывали на предприятии и первыми сняли строящийся ярусолов "Марлин".

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:22 — о целях модернизации петербургской "Северной верфи"

02:08 — об истории создания "Путиловской верфи" — предшественницы "Северной верфи"

03:11 — о текущем строительстве ярусолова "Марлин"

04.10 — комментарий Александра Мизюка, мастера сборки-достройки ПАО судостроительный завод "Северная верфь"

05:00 — завершение

Источник: rutube.ru

