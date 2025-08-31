вчера 61 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог «Северная верфь». Глобальная реконструкция. Суда длиной до 350 метров "Северная верфь" — одно из ведущих судостроительных предприятий Петербурга и флагман надводного кораблестроения готовится к масштабной модернизации. Объединённая судостроительная корпорация приступила к кардинальному обновлению производственных мощностей предприятия, по сути на этом месте будет возведена новая верфь. Мы побывали на предприятии и первыми сняли строящийся ярусолов "Марлин". В этом выпуске: 00:00 — вступление 00:22 — о целях модернизации петербургской "Северной верфи" 02:08 — об истории создания "Путиловской верфи" — предшественницы "Северной верфи" 03:11 — о текущем строительстве ярусолова "Марлин" 04.10 — комментарий Александра Мизюка, мастера сборки-достройки ПАО судостроительный завод "Северная верфь" 05:00 — завершение

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈