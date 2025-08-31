"Северная верфь" — одно из ведущих судостроительных предприятий Петербурга и флагман надводного кораблестроения готовится к масштабной модернизации. Объединённая судостроительная корпорация приступила к кардинальному обновлению производственных мощностей предприятия, по сути на этом месте будет возведена новая верфь. Мы побывали на предприятии и первыми сняли строящийся ярусолов "Марлин".
В этом выпуске:
00:00 — вступление
00:22 — о целях модернизации петербургской "Северной верфи"
02:08 — об истории создания "Путиловской верфи" — предшественницы "Северной верфи"
03:11 — о текущем строительстве ярусолова "Марлин"
04.10 — комментарий Александра Мизюка, мастера сборки-достройки ПАО судостроительный завод "Северная верфь"
05:00 — завершение
