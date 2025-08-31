В Казани прошла международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума: более 200 компаний из России и зарубежья собрались, чтобы показать решения для локализации оборудования, цифровизации месторождений и безопасности промышленных объектов.
В этом выпуске:
0:00 — вступление
0:29 — антидроновая защита от МКС
1:11 — полимерные трубы для нефтегазовой промышленности и ЖКХ от МКС
1:52 — тяжёлая техника
2:06 — насосы от Транснефти
2:51 — реинжиниринг
3:42 — инжиниринговый центр “Кронштадт”
5:21 — прогнозы о развитии отрасли
6:10 — полный цикл производства на отечественной базе
6:55 — нестандартные инженерные решения
7:57 — итоги выставки
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
- «Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая а... сможет ли она стать преимуществом в борьбе за Арктику?
- 10 новых заводов и модернизированных производств России. «Нижнек...новом деревообрабатывающем производстве в Кургане.В этом выпуске:
Поделись позитивом в своих соцсетях