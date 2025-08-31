вчера 125 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог В России есть технология защиты НПЗ. Антидроновая защита для промышленных объектов "> Преобразовать в ссылку В Казани прошла международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума: более 200 компаний из России и зарубежья собрались, чтобы показать решения для локализации оборудования, цифровизации месторождений и безопасности промышленных объектов. В этом выпуске: 0:00 — вступление 0:29 — антидроновая защита от МКС 1:11 — полимерные трубы для нефтегазовой промышленности и ЖКХ от МКС 1:52 — тяжёлая техника 2:06 — насосы от Транснефти 2:51 — реинжиниринг 3:42 — инжиниринговый центр “Кронштадт” 5:21 — прогнозы о развитии отрасли 6:10 — полный цикл производства на отечественной базе 6:55 — нестандартные инженерные решения 7:57 — итоги выставки

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈