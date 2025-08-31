Подпишись
В России есть технология защиты НПЗ. Антидроновая защита для промышленных объектов

 В Казани прошла международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума: более 200 компаний из России и зарубежья собрались, чтобы показать решения для локализации оборудования, цифровизации месторождений и безопасности промышленных объектов.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:29 — антидроновая защита от МКС

1:11 — полимерные трубы для нефтегазовой промышленности и ЖКХ от МКС

1:52 — тяжёлая техника

2:06 — насосы от Транснефти 

2:51 — реинжиниринг

3:42 — инжиниринговый центр “Кронштадт”

5:21 — прогнозы о развитии отрасли

6:10 — полный цикл производства на отечественной базе

6:55 — нестандартные инженерные решения

7:57 — итоги выставки

Источник: rutube.ru

