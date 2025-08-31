вчера 22 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог Россия продолжает наращивать военный флот. Закладка тральщика «Леонид Балякин» "> Преобразовать в ссылку Юбилейный 15-й морской тральщик «Леонид Балякин» проекта 12700 (шифр «Александрит») заложили в Петербурге не Средне-Невском Судостроительном Заводе (ОСК) «Александриты» — единственные среди всех кораблей с корпусом, выполненным из монолитного стеклопластика. Об уникальные технических характеристиках и возможностях корабля – в сюжете Машньюс В этом выпуске: 0:00 - Вступление (тральщик «Леонид Балякин» заложили на СНСЗ) 0:14 - О торжественной церемонии закладки морского тральщика в Петербурге 0:57 - Кто создал серию «Александрит» 1:12 - «Порхает как бабочка, жалит как пчела» – о возможностях корабля 2:20 - О кораблях проекта «Александрит» 3:43 - Как создают уникальный корпус корабля из стеклопластика 4:07 - Технология СНСЗ (Объединенная судостроительная корпорация)– единственная в мире 4:30 - Как тральщики уничтожают мины 4:56 - О серийном производстве тральщиков 5:34 - О Леониде Балякине - контр-адмирале и герое ВОВ, чье имя получил новый тральщик 5:55 - О недавнем прибытии 9-го тральщика «Афанасий Иванников» к месту базирования

