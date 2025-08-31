Подпишись
Россия продолжает наращивать военный флот. Закладка тральщика «Леонид Балякин»

 

 Юбилейный 15-й морской тральщик «Леонид Балякин» проекта 12700 (шифр «Александрит») заложили в Петербурге не Средне-Невском Судостроительном Заводе (ОСК) «Александриты» — единственные среди всех кораблей с корпусом, выполненным из монолитного стеклопластика. Об уникальные технических характеристиках и возможностях корабля – в сюжете Машньюс

В этом выпуске:

0:00 - Вступление (тральщик «Леонид Балякин» заложили на СНСЗ)

0:14 - О торжественной церемонии закладки морского тральщика в Петербурге

0:57 - Кто создал серию «Александрит»

1:12 - «Порхает как бабочка, жалит как пчела» – о возможностях корабля

2:20 - О кораблях проекта «Александрит»

3:43 - Как создают уникальный корпус корабля из стеклопластика

4:07 - Технология СНСЗ (Объединенная судостроительная корпорация)– единственная в мире

4:30 - Как тральщики уничтожают мины

4:56 - О серийном производстве тральщиков

5:34 - О Леониде Балякине - контр-адмирале и герое ВОВ, чье имя получил новый тральщик

5:55 - О недавнем прибытии 9-го тральщика «Афанасий Иванников» к месту базирования

Источник: rutube.ru

