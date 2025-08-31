Юбилейный 15-й морской тральщик «Леонид Балякин» проекта 12700 (шифр «Александрит») заложили в Петербурге не Средне-Невском Судостроительном Заводе (ОСК) «Александриты» — единственные среди всех кораблей с корпусом, выполненным из монолитного стеклопластика. Об уникальные технических характеристиках и возможностях корабля – в сюжете Машньюс
В этом выпуске:
0:00 - Вступление (тральщик «Леонид Балякин» заложили на СНСЗ)
0:14 - О торжественной церемонии закладки морского тральщика в Петербурге
0:57 - Кто создал серию «Александрит»
1:12 - «Порхает как бабочка, жалит как пчела» – о возможностях корабля
2:20 - О кораблях проекта «Александрит»
3:43 - Как создают уникальный корпус корабля из стеклопластика
4:07 - Технология СНСЗ (Объединенная судостроительная корпорация)– единственная в мире
4:30 - Как тральщики уничтожают мины
4:56 - О серийном производстве тральщиков
5:34 - О Леониде Балякине - контр-адмирале и герое ВОВ, чье имя получил новый тральщик
5:55 - О недавнем прибытии 9-го тральщика «Афанасий Иванников» к месту базирования
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
- «Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая а... сможет ли она стать преимуществом в борьбе за Арктику?
- 10 новых заводов и модернизированных производств России. «Нижнек...новом деревообрабатывающем производстве в Кургане.В этом выпуске:
Поделись позитивом в своих соцсетях