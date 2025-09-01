© kalashnikovgroup.ru

АО «Концерн «Калашников» сообщает о выпуске первой опытной партии 5,45-мм малогабаритного автомата АМ-17. Разработка успешно прошла войсковые и государственные испытания, а в её конструкцию уже внесен ряд изменений на основе обратной связи из зоны специальной военной операции. Опытно-конструкторские работы по проекту полностью завершены.

АМ-17 был спроектирован в Конструкторско-технологическом центре (КТЦ) «Калашникова» в качестве перспективного оружия самообороны для экипажей боевой техники, а также для подразделений специального назначения армии и правоохранительных органов. При его создании были учтены все требования к современному стрелковому оружию.

Автомат АМ-17 прошел серьезный путь от проектирования до изготовления опытной партии. Были получены ценные замечания от военнослужащих, непосредственно применяющих оружие в реальных условиях, и оперативно внесли необходимые коррективы в конструкцию. На сегодняшний день изделие полностью готово к проведению новых испытаний в интересах нашего заказчика, сообщили в Концерне.

Ключевые тактико-технические характеристики АМ-17:

Калибр: 5,45 мм

Применяемый патрон: 5,45х39 (все типы армейских боеприпасов)

Ёмкость магазина: 30 патронов

Темп стрельбы: 850 ± 50 выстр./мин

Масса без магазина: 2,5 ± 0,1 кг

Длина (без глушителя): в походном положении: 490 мм в боевом положении: 750 мм



Автомат отличается компактностью и малым весом, что критически важно для его применения в стесненных условиях боевых машин или при выполнении специальных задач.