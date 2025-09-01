Подпишись
Bionysheva_Elena Производство

Оружие, созданное с учетом опыта СВО, завершило ОКР и готово к новым испытаниям.

 © kalashnikovgroup.ru

АО «Концерн «Калашников» сообщает о выпуске первой опытной партии 5,45-мм малогабаритного автомата АМ-17. Разработка успешно прошла войсковые и государственные испытания, а в её конструкцию уже внесен ряд изменений на основе обратной связи из зоны специальной военной операции. Опытно-конструкторские работы по проекту полностью завершены.

АМ-17 был спроектирован в Конструкторско-технологическом центре (КТЦ) «Калашникова» в качестве перспективного оружия самообороны для экипажей боевой техники, а также для подразделений специального назначения армии и правоохранительных органов. При его создании были учтены все требования к современному стрелковому оружию.

Автомат АМ-17 прошел серьезный путь от проектирования до изготовления опытной партии. Были получены ценные замечания от военнослужащих, непосредственно применяющих оружие в реальных условиях, и оперативно внесли необходимые коррективы в конструкцию. На сегодняшний день изделие полностью готово к проведению новых испытаний в интересах нашего заказчика, сообщили в  Концерне.

Ключевые тактико-технические характеристики АМ-17:

  • Калибр: 5,45 мм

  • Применяемый патрон: 5,45х39 (все типы армейских боеприпасов)

  • Ёмкость магазина: 30 патронов

  • Темп стрельбы: 850 ± 50 выстр./мин

  • Масса без магазина: 2,5 ± 0,1 кг

  • Длина (без глушителя):

    • в походном положении: 490 мм

    • в боевом положении: 750 мм

Автомат отличается компактностью и малым весом, что критически важно для его применения в стесненных условиях боевых машин или при выполнении специальных задач.

Источник: kalashnikovgroup.ru

Комментарии

  • Badassgoliath Badassgoliath
    01.09.2520:23:05

    Интересный автомат. Это не АК в полимерном корпусе, тут автоматика Драгунова. Газовый поршень имеет короткий ход (у АК длинный), затвор три боевых упора (у АК два), Ствольная коробка сплошная, прицельная планка не на съёмной крышке, а монолитно. Ну и другое разное. Меньше масса из-за полимерного корпуса.

    В общем, хотя габариты такие же, как у самого короткого АК-12СК, но в остальном другой автомат. Хотя я и сомневаюсь, что он станет массовым. Просто есть уже настолько же компактный АК, при этом унифицированный по деталям со стандартным. А унификация — это очень серьёзный фактор. Из-за выигрыша семисот граммов веса не станут разводить зоопарк запчастей и принимать ещё один автомат на вооружение. Будут выпускать ограниченными партиями по заказам разных ведомств.

    Ну это всё моё мнение.

