Великоросс Транспорт, спецтехника и логистика

Железнодорожная станция «Новая Лахта» начала работать в Петербурге

В Северной столице открылась железнодорожная станция «Новая Лахта».

Остановочный пункт расположен на Сестрорецком направлении между платформами «Яхтенная» и «Лахта», рядом с «Лахта Центром». 

Длина «Новой Лахты» составляет 264 метра. Платформа оборудована навесом, интерактивными информационными экранами и скамейками. Для безопасного подхода к ней был построен подземный пешеходный переход с лифтом для маломобильных пассажиров.

Источник: vecherka-spb.ru

