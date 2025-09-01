вчера 91 — оцените публикацию — Великоросс Транспорт, спецтехника и логистика Железнодорожная станция «Новая Лахта» начала работать в Петербурге © vecherka-spb.ru В Северной столице открылась железнодорожная станция «Новая Лахта». Остановочный пункт расположен на Сестрорецком направлении между платформами «Яхтенная» и «Лахта», рядом с «Лахта Центром». Длина «Новой Лахты» составляет 264 метра. Платформа оборудована навесом, интерактивными информационными экранами и скамейками. Для безопасного подхода к ней был построен подземный пешеходный переход с лифтом для маломобильных пассажиров.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈