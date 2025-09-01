Железнодорожная станция «Новая Лахта» начала работать в Петербурге
В Северной столице открылась железнодорожная станция «Новая Лахта».
Остановочный пункт расположен на Сестрорецком направлении между платформами «Яхтенная» и «Лахта», рядом с «Лахта Центром».
Длина «Новой Лахты» составляет 264 метра. Платформа оборудована навесом, интерактивными информационными экранами и скамейками. Для безопасного подхода к ней был построен подземный пешеходный переход с лифтом для маломобильных пассажиров.
