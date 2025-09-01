На линию в День знаний выпустили первый электробус в Воронеже
Электробус начал ездить в Воронеже с понедельника, 1 сентября. Новый транспорт пока что курсирует на маршруте № 120 а, однако ожидаются и другие направления.
Транспорт заряжается ночью: на это уходит 5-6 часов, заряда должно хватать на один день. До конца года для Воронежа планируют закупить ещё 4 электробуса от разных производителей, включая белорусских.
