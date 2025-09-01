В морском порту Махачкала введён в эксплуатацию причал автомобильно-паромной переправы
Причал автомобильно-паромной переправы в Сухогрузной гавани морского порта Махачкала введен в эксплуатацию после капитального ремонта гидротехнической части сооружения, построенного в 1957 году. Предыдущая реконструкция проводилась в 2000 году.
В ходе завершившегося капремонта на причале обновлены железобетонные и металлические конструктивные элементы, установлены 29 современных отбойных устройств, заменены 4 швартовные тумбы.
Конструкция и габариты единственного причала Ро-Ро в гавани после ремонта не изменились. Его длина составляет 174 м, ширина — 15,85 м, проектная глубина у объекта — 5,8 м, а навигационная — 5,3 м.
Отмечается, что причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта с высоким монолитным оголовком и верхним строением из железобетона и оборудован наклонной площадкой-пандусом для перегрузки ролкеров, перевозящих колесную технику.
Причал мощностью 200 тыс. в год предназначен для паромов Ро-Ро с осадкой до 5,66 м типа «Композитор Кара Караев». Кроме того, к нему могут швартоваться обычные транспортные суда для перевалки генеральных и навалочных грузов. В данный момент обновленный причал уже принимает сухогрузы, в том числе из Ирана.
Ранее в акватории порта земснаряды ФГУП "Росморпорт" выполнили план на сезон по дноуглубительным работам. Извлечено 230 тыс. куб. м грунта, что позволит принимать суда дедвейтом 5 тыс. тонн на полную загрузку.
