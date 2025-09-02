Подпишись
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «СПБ» сдал катамаран «Александр Горин» проекта FT12

Российский морской регистр судоходства выдал комплект классификационных документов на высокоскоростное пассажирское судно "Александр Горин" проекта FT12, построенного на судоверфи "Судостроительное проектное бюро" (г. Санкт-Петербург).

 © cdn.spbdnevnik.ru

Катамаран предназначен для пассажирских перевозок на внутренних водных путях и в акватории Невской губы до линии Горская – Кронштадт – Ломоносов. Он будет курсировать по акватории Финского залива, совершая экскурсии к кронштадтским фортам.

Судно названо в честь полковника Александра Владимировича Горина, родившегося и выросшего в Кронштадте. Полковник Горин служил в морской пехоте, спецназе ФСБ и мотострелковых войсках. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Основные характеристики:
длина – 12 м;
ширина – 4,7 м;
водоизмещение – 74 т;
осадка – 0,6 м;
экипаж – 2 человека;
пассажировместимость – 28 человек;
мощность двигателей – 2 × 84,6 кВт.

Символ класса: (KM)★ HSC MHC Passenger-A

Источник: www.korabel.ru

