СЗ «СПБ» сдал катамаран «Александр Горин» проекта FT12
Российский морской регистр судоходства выдал комплект классификационных документов на высокоскоростное пассажирское судно "Александр Горин" проекта FT12, построенного на судоверфи "Судостроительное проектное бюро" (г. Санкт-Петербург).
Катамаран предназначен для пассажирских перевозок на внутренних водных путях и в акватории Невской губы до линии Горская – Кронштадт – Ломоносов. Он будет курсировать по акватории Финского залива, совершая экскурсии к кронштадтским фортам.
Судно названо в честь полковника Александра Владимировича Горина, родившегося и выросшего в Кронштадте. Полковник Горин служил в морской пехоте, спецназе ФСБ и мотострелковых войсках. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.
Основные характеристики:
длина – 12 м;
ширина – 4,7 м;
водоизмещение – 74 т;
осадка – 0,6 м;
экипаж – 2 человека;
пассажировместимость – 28 человек;
мощность двигателей – 2 × 84,6 кВт.
Символ класса: (KM)★ HSC MHC Passenger-A
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) прошла ...тамарана «Форт Александр I» проекта 04580 «Котлин».
- На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 6 ма...рана проекта 04710 «Соммерс», названного «Бастион».
- На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) спущен ...пассажирский катамаран «Равелин» проекта «Соммерс».
Поделись позитивом в своих соцсетях