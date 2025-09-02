Российский морской регистр судоходства выдал комплект классификационных документов на высокоскоростное пассажирское судно "Александр Горин" проекта FT12, построенного на судоверфи "Судостроительное проектное бюро" (г. Санкт-Петербург).

© cdn.spbdnevnik.ru

Катамаран предназначен для пассажирских перевозок на внутренних водных путях и в акватории Невской губы до линии Горская – Кронштадт – Ломоносов. Он будет курсировать по акватории Финского залива, совершая экскурсии к кронштадтским фортам.

Судно названо в честь полковника Александра Владимировича Горина, родившегося и выросшего в Кронштадте. Полковник Горин служил в морской пехоте, спецназе ФСБ и мотострелковых войсках. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Основные характеристики:

длина – 12 м;

ширина – 4,7 м;

водоизмещение – 74 т;

осадка – 0,6 м;

экипаж – 2 человека;

пассажировместимость – 28 человек;

мощность двигателей – 2 × 84,6 кВт.

Символ класса: (KM)★ HSC MHC Passenger-A