В Калуге начали выпускать новый российский кроссовер TENET T8
В Калуге стартовало полномасштабное производство нового семиместного кроссовера Tenet T8 для российского рынка
Производственная площадка «АГР Холдинг», расположенная в Калуге, официально приступила к серийной сборке нового кроссовера Tenet T8. Эта модель стала уже третьим автомобилем бренда, локализованным на российских мощностях. Ранее на конвейер предприятия встали более компактные кроссоверы с индексами T7 и T4, что свидетельствует о планомерном расширении модельной линейки марки на отечественном рынке.
Выпуск Tenet T8 организован по технологии полного цикла. Это означает, что на калужском заводе осуществляются не только финальная сборка, но и ключевые производственные операции, такие как сварка и окраска кузовов.
Новинка Tenet T8 позиционируется производителем как флагманский семейный автомобиль. Это крупный вседорожник, салон которого рассчитан на размещение до семи человек, включая водителя. Просторный интерьер и вместительный багажник делают его подходящим кандидатом для дальних путешествий и повседневных нужд больших семей. Модель призвана занять нишу в сегменте полноразмерных SUV, где традиционно высока конкуренция.
Для запуска флагманской модели потребовалась серьезная модернизация оборудования и перенастройка сборочных линий. Кроме того, была внедрена многоступенчатая система контроля качества, охватывающая все этапы — от штамповки кузовных панелей до итоговой инспекции готового автомобиля.
