Новый рыболовный траулер «Марлин», который строят на питерской «Северной верфи», вышел на первые испытания в Балтийское море. Судно будет ловить рыбу современным ярусным способом и сразу замораживать улов на борту.

В течение двух недель специалисты будут проверять, как работает все оборудование — от двигателя до систем заморозки. На борту сейчас находятся инженеры верфи, представители заказчика и подрядчиков — вместе они устранят возможные недочеты.

Это уже второй траулер такого типа. Первый — «Гандвик-1» — уже успешно ловит рыбу в Баренцевом море. Как объяснила руководитель проектов «Северной верфи» Светлана Малеваная, эти суда экологичнее и экономичнее традиционных: они не повреждают дно, экономят топливо, а почти все процессы автоматизированы — управлять ими можно прямо с капитанского мостика, сообщили в ОСК.

После испытаний «Марлин» передадут рыбакам. Судно длиной 59 метров сможет работать автономно до 45 дней и замораживать до 25 тонн рыбы в сутки.