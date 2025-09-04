«Марлин» вышел на испытания: новейший российский ярусолов готовится к промыслу
Новый рыболовный траулер «Марлин», который строят на питерской «Северной верфи», вышел на первые испытания в Балтийское море. Судно будет ловить рыбу современным ярусным способом и сразу замораживать улов на борту.
В течение двух недель специалисты будут проверять, как работает все оборудование — от двигателя до систем заморозки. На борту сейчас находятся инженеры верфи, представители заказчика и подрядчиков — вместе они устранят возможные недочеты.
Это уже второй траулер такого типа. Первый — «Гандвик-1» — уже успешно ловит рыбу в Баренцевом море. Как объяснила руководитель проектов «Северной верфи» Светлана Малеваная, эти суда экологичнее и экономичнее традиционных: они не повреждают дно, экономят топливо, а почти все процессы автоматизированы — управлять ими можно прямо с капитанского мостика, сообщили в ОСК.
После испытаний «Марлин» передадут рыбакам. Судно длиной 59 метров сможет работать автономно до 45 дней и замораживать до 25 тонн рыбы в сутки.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В настоящее время на астраханских верфях в постройке 11 судо...еализации действующих контрактов, а также строительства новых заказов.
- На АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) завершена мод...водства Севмаша для строительства атомных подводных лодок нового поколения.
- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина Объединённой...естированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны.
Поделись позитивом в своих соцсетях